Bố viết thư cảm ơn công an kịp thời ngăn con trai nhảy cầu

Ngày 22/4, lãnh đạo UBND xã Hòa Phú cho biết người dân đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an xã vì kịp thời can ngăn nam thanh niên nhảy cầu Sêrêpốk trên địa bàn.

Trước đó, tối 21/4, một tài xế taxi phát hiện nam thanh niên đứng trên cầu Sêrêpốk - giáp ranh tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng - có nhiều biểu hiện lạ nên đã trình báo Công an xã Hòa Phú.

Công an xã Hòa Phú can ngăn, khuyên bảo nam thanh niên có ý định nhảy cầu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tiếp nhận thông tin, một chiến sĩ công an xã nhanh chóng đến hiện trường khuyên bảo, ngăn cản nam thanh niên không làm điều dại dột. Sau khi được vận động, người này đã từ bỏ ý định nhảy cầu và lực lượng công an liên lạc để gia đình đến đón về nhà.

Trong thư, ông T. (trú tại xã Ea Na, Đắk Lắk) gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hòa Phú đã kịp thời cứu giúp con trai mình và bày tỏ: "Trước việc làm mang ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm cao cả của các chiến sĩ Công an xã Hòa Phú, gia đình tôi cảm kích vô cùng".

Lực lượng chức năng gắn camera và biển cảnh báo trên cầu Sêrêpốk để ngăn người dân có ý định dại dột (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sông Sêrêpốk được ví là "sông tử thần" khi nhiều người thường chọn để làm điều dại dột. Dưới sông nhiều đá ngầm, nước chảy xiết nên khả năng sống sót rất thấp. Chính quyền xã Hòa Phú đã lắp đặt camera kèm biển cảnh báo, tuyên truyền nhằm giúp người có ý định tiêu cực biết suy nghĩ lại.