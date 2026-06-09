Bộ Tư lệnh TPHCM lập đội chuyên trách quy tập hài cốt liệt sỹ

Chiều 9/6, Bộ Tư lệnh TPHCM trao quyết định và giao nhiệm vụ cho 37 quân nhân tham gia thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Theo quyết định, Trung tá Lê Ngọc Hà giữ chức Đội trưởng; Trung tá Lý Minh Vân giữ chức Chính trị viên; Thiếu tá Dương Hiển Tùng giữ chức Phó Đội trưởng. Lực lượng gồm 37 quân nhân có nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn TPHCM.

Bộ Tư lệnh TPHCM trao quyết định cho các cán bộ tham gia đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Ảnh: BTL TPHCM).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, nhấn mạnh, việc quy tập hài cốt liệt sỹ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương trong thu thập, xác minh thông tin, khảo sát thực địa; bảo đảm việc tìm kiếm, quy tập được tiến hành chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Trước đó, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp với các chuyên gia và nhân chứng xác định vị trí nghi có mộ tập thể các liệt sỹ hy sinh năm 1968, tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là Công viên Lê Thị Riêng).

Ngoài địa điểm trên, tại TPHCM có 3 khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ, gồm: sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực Dầu Tiếng (thuộc tỉnh Bình Dương cũ) và Xuyên Mộc (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).