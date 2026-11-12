Chiều 12/11, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp nhận 2 máy radar xuyên đất và một số trang thiết bị do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng với tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng.

Buổi tiếp nhận có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo UBND TPHCM và Bộ Tư lệnh thành phố nhận hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) (Ảnh: Kim Trường).

Hai máy quét radar xuyên đất có xuất xứ từ Italy. Công nghệ này từng được áp dụng để khảo sát lòng đất tại Công viên Lê Thị Riêng trước khi ra quyết định khai quật tìm hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, thời gian qua, thiết bị, phương tiện phục vụ khảo sát vị trí chôn cất liệt sĩ còn thiếu, chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ trong khảo sát và xác định mộ liệt sĩ ngày càng cao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm và Tập đoàn Vingroup. Ông cho biết, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) tập huấn cho lực lượng vận hành máy.

Máy radar xuyên đất bắt đầu quét vị trí mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng (Video: Ngọc Tân).

Theo thống kê, TPHCM hiện có khoảng 18 địa điểm cần khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ngoài công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã đào tìm tại 5 điểm.

Tại công viên Lê Thị Riêng, từ ngày 23/6 đến nay, Bộ Tư lệnh TPHCM đã quy tập được 1.017 bộ hài cốt liệt sĩ. Riêng ngày 12/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 5 bộ hài cốt ở khu B. Việc tìm kiếm tại khu vực này vẫn đang tiếp tục.