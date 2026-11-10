Sáng 10/11, giải trình trước Quốc hội về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo tạo khung pháp lý cho 10 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hướng tới hình thành hệ sinh thái, chuỗi giá trị và đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Theo Bộ trưởng, một số đại biểu đề nghị xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, đây là luật mới, bao quát nhiều lĩnh vực nên dự thảo được xây dựng theo hướng tạo khung pháp lý, giao Chính phủ lựa chọn, quyết định lĩnh vực ưu tiên trong từng giai đoạn.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình trước Quốc hội sáng 10/11 (Ảnh: Quốc hội).

Ưu tiên sản phẩm có sức cạnh tranh, tránh đầu tư dàn trải

Bà Thanh cho biết du lịch văn hóa hiện chiếm hơn 20% tỷ trọng công nghiệp văn hóa. Chính phủ đang tập trung chỉ đạo phát triển du lịch và di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 28 về phát triển văn hóa Việt Nam cũng xác định một số lĩnh vực ưu tiên như trò chơi điện tử, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn.

Theo Bộ trưởng, việc giao Chính phủ xác định lĩnh vực ưu tiên theo từng giai đoạn sẽ là cơ sở để quyết định đầu tư, phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn.

Đối với sản phẩm công nghiệp văn hóa, dự thảo luật khuyến khích phát triển những sản phẩm mang bản sắc Việt Nam, đồng thời lựa chọn sản phẩm trọng điểm có giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh và khả năng lan tỏa để tập trung nguồn lực.

Cách tiếp cận này nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, gắn phát triển công nghiệp văn hóa với bảo tồn bản sắc dân tộc, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ tiêu chí xác định sản phẩm công nghiệp văn hóa mang bản sắc Việt Nam và sản phẩm trọng điểm, bảo đảm việc lựa chọn thực chất.

Dự thảo cũng đề cập các cơ chế hỗ trợ về thuế, tín dụng, đất đai, hợp tác công tư và khai thác tài sản công nhằm huy động nguồn lực đầu tư. Định hướng là chuyển từ chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang tạo lập môi trường, điều kiện và động lực phát triển.

Đề xuất lập quỹ đầu tư cho ý tưởng sáng tạo

Góp ý vào dự thảo, đại biểu Lê Thị Thúy Sen (Hưng Yên) cho rằng muốn phát triển công nghiệp văn hóa cần chú trọng phát hiện, đầu tư cho những ý tưởng tiềm năng, thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm đã hoàn thiện.

Dẫn câu chuyện Harry Potter, bà Sen phân tích từ một tác phẩm văn học, thương hiệu này đã phát triển thành phim, trò chơi, công viên và nhiều sản phẩm thương mại khác. Theo đại biểu, sự hỗ trợ ở giai đoạn đầu có ý nghĩa quan trọng để tác giả tiếp tục phát triển ý tưởng, tạo tiền đề hình thành sản phẩm có giá trị kinh tế lớn.

"Phát hiện và đầu tư cho những ý tưởng tiềm năng là một khâu quan trọng của công nghiệp văn hóa", bà nói, đồng thời nhận xét dự thảo hiện chủ yếu nhấn mạnh đầu tư cho sản phẩm đã hoàn thiện.

Đại biểu Lê Thị Thúy Sen (Hưng Yên) (Ảnh: Quốc hội).

Đại biểu đề nghị bổ sung công đoạn phát hiện, đầu tư ý tưởng tiềm năng vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa; phát triển thị trường ý tưởng sáng tạo và có cơ chế đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro.

Bà cũng kiến nghị thành lập sàn giao dịch ý tưởng và quỹ đầu tư phát triển ý tưởng tiềm năng thành sản phẩm, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, thu hút đầu tư quốc tế.

Đối với sản phẩm đã hoàn thiện, đại biểu đề nghị ưu tiên những tác phẩm đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế, có giá trị lan tỏa tích cực và khả năng phát triển sản phẩm phái sinh. Chẳng hạn, một tác phẩm văn học có thể tiếp tục phát triển thành phim, trò chơi điện tử, đồ chơi hoặc thời trang.

Bà Sen đồng thời đề nghị việc lựa chọn sản phẩm văn hóa trọng điểm phải tính đến tiềm năng phát triển, khả năng thương mại hóa. Hội đồng thẩm định cần có sự tham gia của cơ quan quản lý, chuyên gia văn hóa, sở hữu trí tuệ, nhà đầu tư và người hoạt động kinh doanh.

Lo ngại điều kiện ưu đãi thuế đối với trò chơi điện tử quá rộng

Cùng quan tâm đến cơ chế phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Phạm Thúy Chinh (TP Hải Phòng) tập trung phân tích chính sách ưu đãi thuế đối với trò chơi điện tử trên mạng mang giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo bà Chinh, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 đã loại thu nhập từ trò chơi điện tử trên mạng khỏi diện ưu đãi, trong khi dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa mở ngoại lệ đối với trò chơi có giá trị bản sắc Việt Nam hoặc sản phẩm văn hóa trọng điểm.

Đại biểu Phạm Thúy Chinh (TP Hải Phòng) (Ảnh: Quốc hội).

Đại biểu phân tích, theo các quy định được dẫn chiếu, dự án đầu tư mới thuộc diện ưu đãi có thể hưởng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, dự thảo giao UBND cấp tỉnh đánh giá, công nhận mức độ giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam của sản phẩm nhưng chưa quy định ngưỡng cụ thể làm căn cứ hưởng ưu đãi.

Theo cách đại biểu phân tích, một trò chơi phát hành trên phạm vi cả nước có thể chỉ cần được một tỉnh công nhận là đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế. Bà lo ngại doanh nghiệp sẽ tìm đến địa phương dễ được công nhận nhất.

Đại biểu đề nghị việc công nhận sản phẩm làm căn cứ hưởng ưu đãi thuế phải do một cơ quan Trung ương thực hiện thống nhất. Đồng thời, cần quy định tỷ lệ chi phí phát triển thực hiện tại Việt Nam, quyền sở hữu trí tuệ do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ và yêu cầu hạch toán riêng thu nhập được ưu đãi.

Đối với điện ảnh, bà Trinh ủng hộ mục tiêu thu hút đoàn làm phim nước ngoài nhưng đề nghị quy định rõ mức trần hoàn thuế giá trị gia tăng, điều kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam và cơ chế thu hồi khi vi phạm.

"Ưu đãi thuế là tiền ngân sách không thu", đại biểu nhấn mạnh, đề nghị chính sách phải có ngưỡng đo lường cụ thể, cơ quan xác định thống nhất và tính toán trước số giảm thu ngân sách để Quốc hội xem xét, quyết định.

Về tổng thể dự án luật, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến đại biểu, rà soát các chính sách ưu đãi, bảo đảm không chồng chéo với pháp luật hiện hành và nâng cao tính khả thi khi triển khai.