Bộ trưởng Tài chính nhận thêm nhiệm vụ mới liên quan quy hoạch sau sáp nhập

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 737 thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập (Tổ công tác).

Theo quyết định này, ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, sẽ làm Tổ trưởng Tổ Công tác thay Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Quyết định này là một phần của Quyết định số 445 ngày 16/3.

Quyết định số 445 nêu rõ Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và thể chế hành chính.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030 sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai pháp luật về quy hoạch; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về thể chế hành chính sau sáp nhập.

Đồng thời, Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng.

Tổ công tác cũng là đơn vị tham mưu Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê ở Bắc Ninh, có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính hôm 8/4, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, ông Ngô Văn Tuấn là Tổng Kiểm toán Nhà nước.