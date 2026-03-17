Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 445 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập (Tổ công tác).

Theo quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giữ vai trò Tổ trưởng Tổ công tác.

Tổ Phó Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương (Tổ Phó Thường trực) và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

Thành viên Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Phó Giám đốc, Học viện Chiến lược khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Minh Tân.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Thế Đức; Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Đại tá Mai Xuân Thảo; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế Phan Lê Thu Hằng; Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp Lê Thị Hoà; Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Đại tá Bùi Yên Tĩnh; Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch tài chính và quản lý doanh nghiệp, Bộ Công Thương Mai Thu Hiền... cũng là các thành viên của Tổ công tác.

Thư ký Tổ công tác gồm: Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn và Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Tài chính Nguyễn Đức Cảnh.

Theo quyết định của Thủ tướng, Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và thể chế hành chính.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030 sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai pháp luật về quy hoạch; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về thể chế hành chính sau sáp nhập.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ tham mưu, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng; tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung vượt thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Tổ công tác làm việc trực tiếp, trực tuyến hoặc đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo bằng văn bản.

Tổ công tác báo cáo Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập trước ngày 30/4.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để giúp việc cho Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.