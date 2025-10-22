Bộ trưởng nói gì khi đại biểu Quốc hội bức xúc về chậm, hủy chuyến bay?

Thảo luận về Dự thảo Luật Hàng không dân dụng sửa đổi được Quốc hội thảo luận tại tổ sáng 22/10, nhiều đại biểu Quốc hội muốn làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không với khách hàng khi chậm chuyến (delay), hủy chuyến bay.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy, dự thảo luật đang có quy định hai chiều về bồi thường thiệt hại.

Chiều thứ nhất, người vận chuyển (liên quan các hãng hàng không) phải bồi thường cho hành khách và hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy (Ảnh: Hồng Phong).

Chiều thứ hai quy định hành khách phải bồi thường trong trường hợp gây ra thiệt hại cho người vận chuyển (hãng hành không).

Đọc dự thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng quy định “khách hàng phải bồi thường” gọn nhưng rất đầy đủ, còn quy định “hãng hàng không phải bồi thường” có rất nhiều điều nhưng vẫn không đủ và không rõ.

Điều 53 dự thảo luật quy định nếu chậm chuyến, hủy chuyến, hoãn chuyến bay, bên vận chuyển phải bảo đảm ăn, nghỉ và chịu các chi phí liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian phải chờ đợi tại cảng hàng không. Song theo bà Thủy, đây chỉ là quy định, còn thực tế triển khai rất khó và “rất ít người nhận được”. Vì thế, cần quy định cụ thể hơn trong luật để nội dung này khả thi trong thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Ủy ban Văn hóa và Xã hội) cũng phản ánh rất nhiều hành khách sử dụng dịch vụ hàng không với mức giá vé máy bay không rẻ, song vẫn bị tình trạng chậm, hủy chuyến. Sau đó, khách hàng chỉ nhận được lời xin lỗi từ hãng bay hoặc cơ trưởng. Việc này là không thỏa đáng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm (Ảnh: Hồng Phong).

“Việc chậm, hủy chuyến bay do thời tiết, điều kiện khách quan có thể thông cảm, nhưng nếu chủ quan do quản lý, điều hành, khai thác các chuyến bay, thì phải có cơ chế bồi thường thỏa đáng”, nữ đại biểu nêu quan điểm và đề nghị quy định cụ thể hơn về việc bồi thường cho khách hàng trong trường hợp này.

Tình trạng các hãng hàng không thường xuyên vận hành không đúng thời gian cũng là vấn đề được đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn (TPHCM) nêu ra tại phiên thảo luận tổ.

“Thời gian chậm, trễ chuyến là 1- 2 tiếng, thậm chí nửa ngày nhưng hành khách chỉ nhận được một lời cáo lỗi, thậm chí còn thông báo sau”, ông Phàn nói.

Cho rằng các hãng bay không thể viện “vì lý do khai thác, máy bay đến chậm”, bởi đây là yếu tố chủ quan, ông Phàn nhấn mạnh các hãng vận chuyển phải có cam kết, chịu trách nhiệm đối với hành khách.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa cũng phản ánh tình trạng chậm chuyến bay xảy ra thường xuyên, thậm chí ở cả những hãng không phải là hàng không giá rẻ. Đáng nói, theo ông Hòa, nhiều khi lý do chậm chuyến bay được hãng đưa ra khó chấp nhận như do khai thác, không phải vì bất khả kháng.

Cho rằng quy định về bồi thường cho hành khách trong luật còn khá chung chung, ông Hòa đề nghị có quy định cụ thể, rạch ròi về mức bồi thường cho hành khách trong những trường hợp này.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Phạm Thắng).

Trước băn khoăn của nhiều đại biểu về tình trạng chậm, hủy chuyến, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết sân bay Long Thành đang được xây dựng với mục tiêu không chậm giờ, trễ chuyến và thu hút hành khách quốc tế.

Về nguyên nhân chậm, hủy chuyến, theo Bộ trưởng, do sân bay “chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế”. Ông cho rằng để đạt chuẩn quốc tế, sân bay phải có đường băng lên và đường băng xuống, khoảng cách tối thiểu 1.350m.

"Với tiêu chuẩn trên, chỉ sân bay Long Thành làm được, nếu sân bay Tân Sơn Nhất làm thì phải giải phóng đến ngã tư Cộng Hòa, cần đầu tư nguồn lực rất lớn", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.