Bộ trưởng Bộ Giáo dục: “Sẽ kiểm soát gian lận, tiêu cực trong thi cử”

Điều này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định trước Quốc hội, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 31/10.

6 vấn đề trọng tâm lần lượt được Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề cập, để chia sẻ với những nội dung mà các đại biểu Quốc hội quan tâm trong các phần thảo luận trước đó.

Đề cập vấn đề thứ nhất về cơ sở vật chất trường lớp, Bộ trưởng Giáo dục nhấn mạnh xây dựng đủ trường, đủ lớp và đủ đội ngũ giáo viên là “yêu cầu số một”. “Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn địa phương chuẩn bị trường lớp, đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo danh mục đã ban hành”, ông Sơn nói.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (Ảnh: Minh Nam).

Trong xây dựng các trường nội trú liên cấp, Bộ trưởng thông tin việc đã khánh thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp, và chủ trương này đã tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.

Theo ông Sơn, Bộ Giáo dục đã được Chính phủ giao việc đánh giá việc triển khai và hiệu quả trong giai đoạn 1, đồng thời hướng dẫn đầy đủ việc vận hành các trường nội trú liên cấp hiệu quả.

“Bộ sẽ kiến nghị, đề xuất tiếp tục mở rộng những trường ở những địa bàn khó khăn, không chỉ ở vùng biên giới”, ông Sơn nói và nhấn mạnh việc này nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho người dân.

Vấn đề thứ hai, về đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay, sau quá trình sắp xếp đã có một số lượng khá lớn - gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục - được chuyển sang làm nhiệm vụ dạy học, giúp giảm tình trạng thiếu giáo viên.

“Chúng tôi cũng đã hướng dẫn địa phương khẩn trương và tích cực sắp xếp đội ngũ giáo viên, điều chuyển, luân chuyển giữa các địa bàn khác nhau để tránh việc thừa, thiếu cục bộ”, ông Sơn nói.

Bộ Giáo dục đang chuẩn bị ban hành Thông tư về điều chỉnh định mức giáo viên/trường lớp và hướng dẫn địa phương thống kê đầy đủ, chính xác số lượng đội ngũ nhà giáo lên cơ sở dữ liệu toàn ngành, để từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế trong thời gian tới.

Vấn đề thứ ba về chương trình, sách giáo khoa, Bộ trưởng Giáo dục cho biết Bộ đã ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình, sách giáo khoa.

“Trong năm 2026 sẽ hoàn thành việc sửa đổi chương trình, và trong năm 2027 sẽ hoàn thành việc sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029”, ông Sơn thông tin.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ năm học 2028-2029 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, sớm hơn một năm so với Nghị định của Chính phủ.

Đề cập vấn đề thứ tư về thi cử, Tư lệnh ngành giáo dục khẳng định Bộ đã tổ chức đánh giá, rà soát tất cả các vấn đề xảy ra trong thực tiễn.

Phiên thảo luận tại Quốc hội sáng 31/10 (Ảnh: Minh Nam).

Trong thời gian tới, ông khẳng định sẽ có những biện pháp để vừa nâng cao chất lượng thi cử, vừa kiểm soát những gian lận, tiêu cực. Bộ cũng đã tham mưu Thủ tướng ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Vấn đề thứ năm về an toàn trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm, theo Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xin ý kiến về Thông tư quy định về cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú và đang xin ý kiến để ban hành trong thời gian tới.

Liên quan bạo lực học đường, an toàn đối với trẻ em, học sinh trên không gian mạng, ông Hoàng Minh Sơn cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện văn bản pháp luật quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bảo vệ học sinh trên môi trường mạng, cũng như trách nhiệm của các nhà mạng, các bên cung cấp dịch vụ trên mạng.

Đề cập vấn đề thứ sáu liên quan đến đào tạo nhân lực, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng Bộ đang xây dựng và triển khai khá nhiều đề án về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu không chỉ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn dịch chuyển cơ cấu nguồn nhân lực.

Đặc biệt, ông Sơn cho biết Bộ Giáo dục đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 179 về chế độ học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, tạo tác động rất lớn thu hút nhiều sinh viên theo học các ngành này.