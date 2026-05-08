Bộ Tài chính đề xuất mức phạt trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí đang được Bộ Tư pháp thẩm định, đề xuất thời hiệu xử phạt là 1 năm.

Phạt tiền 1-3 triệu đồng đối với hành vi ban hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

Mức phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với hành vi không ban hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí so với thời hạn quy định từ 30 ngày trở lên.

Bộ Tài chính (cơ quan soạn thảo) đề xuất phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không tổ chức thực hiện hoặc không phân công trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

Luật Tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 quy định 31/5 hằng năm là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí.

Hành vi báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định dưới 15 ngày sẽ bị phạt cảnh cáo.

Việc báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 15 ngày đến dưới 30 ngày có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

Mức xử phạt 5-10 triệu đồng áp dụng với hành vi báo cáo kết quả công tác không đầy đủ nội dung, yêu cầu.

Hành vi cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 15 ngày đến dưới 30 ngày được đề xuất phạt tiền 1-2 triệu đồng. Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với hành vi cập nhật thông tin không chính xác, không trung thực vào cơ sở dữ liệu.

Mức phạt 20-30 triệu đồng sẽ áp dụng đối với các hành vi: Cản trở, gây khó khăn cho đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra; có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên đoàn kiểm tra.

Dự thảo còn đề nghị phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với các hành vi: Không ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí; không triển khai Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

Tại dự thảo, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 30 triệu đồng.

Thanh tra viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 10 triệu đồng.

Chánh Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 30 triệu đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập trong thời hạn kiểm tra có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 30 triệu đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Nghị định được đề xuất ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.