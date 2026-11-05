Chiều 5/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị bàn giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND TP Đồng Nai quản lý theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (phải) tặng hoa chúc mừng Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên Phạm Xuân Thịnh tại hội nghị (Ảnh: Bộ NN&MT).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh đây là dấu mốc trong quá trình sắp xếp tổ chức và phân cấp quản lý. Điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở thay đổi cơ quan chủ quản, mà phải bảo đảm các giá trị của Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp tục được bảo vệ liên tục, nhất quán và hiệu quả.

Vườn quốc gia Cát Tiên là tài sản thiên nhiên quý giá của đất nước, có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, theo ông Trị.

Từ khu rừng cấm Nam Cát Tiên được thành lập năm 1978 với diện tích 31.000ha, đến năm 1998 vườn được chuyển giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý, mở rộng trên cơ sở liên kết các khu vực rừng thuộc địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, với quy mô trên 73.000ha.

Năm 2001, vườn được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển. Năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu được công nhận là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế. Tới năm 2012, vườn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2024 tiếp tục được ghi danh vào Danh lục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị Đồng Nai sớm kiện toàn đầu mối quản lý, rà soát đầy đủ hồ sơ, tài sản, tài chính, đất đai, nhân lực và các chương trình đang triển khai. Đồng thời với đó bảo đảm nguồn lực cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng, PCCC rừng, bảo tồn thiên nhiên và cứu hộ động vật hoang dã…

Vườn quốc gia Cát Tiên (Ảnh: Hoàng Bình).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên theo thẩm quyền. Bộ sẽ phối hợp hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ TP Đồng Nai tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận, quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên.

Lãnh đạo cơ quan này mong muốn Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan liên quan duy trì phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, liên tục, hiệu quả.

Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho rằng việc thay đổi cơ quan quản lý mở ra hướng phát triển mới, song nhiệm vụ bảo vệ môi trường thiên nhiên và hệ sinh thái tại Cát Tiên luôn là trách nhiệm xuyên suốt.

Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Vườn quốc gia Cát Tiên cam kết tiếp tục đoàn kết, phát huy kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp với chính quyền TP Đồng Nai và cơ quan liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.