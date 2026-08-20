Bộ Nội vụ đạt 5 giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hải Long).

Tối 20/8 tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Lễ trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026.

Tham dự buổi lễ có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Cùng dự có bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ; ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, nhấn mạnh việc Đảng bộ Chính phủ tổ chức cuộc thi một cách nghiêm túc, bài bản, không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi một cuộc thi, mà còn gửi đi thông điệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc của mọi tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên ở mọi cương vị công tác.

Ông Trịnh Văn Quyết đặc biệt lưu ý giá trị riêng của cuộc thi khi nhiều tác giả không viết từ sách vở mà từ chính công việc hoạch định chính sách, những con số của nền kinh tế và những chuyển động trong đời sống nhân dân. Theo ông, khi cán bộ trực tiếp điều hành nói về tính ưu việt của chế độ, tiếng nói đó có sức thuyết phục đặc biệt bởi được chứng minh bằng thực tế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị nâng cao tính chiến đấu và tính kịp thời trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động cung cấp thông tin chính thống, nhất là với những chủ trương, chính sách lớn tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

“Mỗi khi có khoảng trống thông tin bao giờ cũng bị lấp đầy bởi tin giả; thông tin chính thống phải đi trước, đi nhanh, nói đúng, nói rõ và nói bằng thứ ngôn ngữ mà người dân có thể hiểu”, ông nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao giải cho các tác giả đạt giải Đặc biệt (Ảnh: Hải Long).

Đảng bộ Bộ Nội vụ đạt 5 giải

Tại cuộc thi năm nay, Đảng bộ Bộ Nội vụ đạt 5 giải ở nhiều hạng mục, gồm một giải Đặc biệt, một giải B, một giải C, một giải Khuyến khích và một giải Chuyên đề.

Giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm “Biến nguy thành cơ trên không gian mạng - Giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số” của tác giả Phạm Thị Thúy Hồng, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động.

Tác phẩm “Chuẩn hóa quy trình và lề lối làm việc trong chi bộ theo Kết luận số 226-KL/TW - Giải pháp phòng ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Vũ Thị Thuận, Trung tâm Lao động ngoài nước, đạt giải B.

Giải C thuộc về tác phẩm “Giữ vững “Kim chỉ nam” của Đảng trong xã hội hóa giáo dục” của nhóm tác giả Trần Văn Hinh, Nguyễn Thị Huyên, Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Lâm Thúy Vy, Đảng ủy Báo Dân trí.

Đại diện nhóm tác giả báo Dân trí nhận giải C (Ảnh: Hải Long).

Tác phẩm “Nền tảng tư tưởng của Đảng là định hướng chiến lược cho chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới” của tác giả Đào Thị Hạnh, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, nhận giải Khuyến khích.

Ở giải Chuyên đề, tác phẩm “Vaccine tư duy” trước trí tuệ nhân tạo: Giữ bản lĩnh của thế hệ trẻ trên mặt trận tư tưởng số” của nhóm tác giả Phạm Tâm, Nguyễn Thị Huyên, Trịnh Hữu Chung, Trần Thành Nam, báo Dân trí, được vinh danh.

Đại diện nhóm tác giả báo Dân trí nhận giải Chuyên đề (Ảnh: Hải Long).

Kết quả này cho thấy sự tham gia đa dạng của cán bộ, đảng viên, nhà báo, chuyên gia và cộng tác viên thuộc các đơn vị trong Bộ Nội vụ, đồng thời khẳng định vai trò của các cơ quan báo chí trong việc nghiên cứu, tuyên truyền và lan tỏa những vấn đề có ý nghĩa đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hơn 8.600 tác phẩm tham gia

Cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 14/3 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Theo Ban Tổ chức, 100% đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ đã tổ chức triển khai cuộc thi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia.

Cuộc thi còn nhận được sự hưởng ứng của lưu học sinh, sinh viên và cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài và một số bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng sức lan tỏa và tạo dấu ấn tích cực của Cuộc thi trong Đảng bộ và xã hội.

Các đại biểu trao giải Khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả (Ảnh: Hải Long).

Cuộc thi năm nay nhận được hơn 8.600 tác phẩm, tăng hơn 4.200 tác phẩm, tương đương 94,3% so với năm 2025. Sau các vòng lựa chọn, thẩm định và sơ loại, Ban Tổ chức lựa chọn 578 tác phẩm đủ điều kiện tham gia chấm thi cấp Đảng bộ Chính phủ, thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video - clip.

Một số đơn vị có số lượng tác phẩm tham gia lớn như Đảng bộ Bộ Xây dựng với 4.251 tác phẩm; Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước 1.131 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Tài chính 650 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Ngoại giao 567 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Công Thương 384 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ 334 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường 196 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo 162 tác phẩm; Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo 120 tác phẩm; Đoàn Thanh niên Chính phủ (474 tác phẩm)…

Đáng chú ý, cuộc thi năm nay có sự đổi mới về cơ cấu giải thưởng khi xây dựng hai hạng mục xét giải riêng cho nhóm cán bộ, đảng viên và nhóm nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Chính phủ.

8 đơn vị nhận giải Tập thể (Ảnh: Hải Long).

Theo Ban Tổ chức, việc phân nhóm này nhằm phù hợp hơn với đặc thù của từng lực lượng, tạo điều kiện phát huy trí tuệ, trách nhiệm và khả năng sáng tạo của các tác giả, đồng thời mở rộng lực lượng tham gia và nâng cao chất lượng tác phẩm.

Công tác chấm thi được tổ chức theo các vòng, bảo đảm yêu cầu về quy chế, khách quan và chất lượng chuyên môn.

Từ 578 tác phẩm đủ điều kiện chấm thi, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 311 tác phẩm vào vòng chung khảo, đồng thời lựa chọn 131 tác phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả của 75 tác phẩm xuất sắc (Ảnh: Hải Long).

Chung cuộc, Ban Chỉ đạo Cuộc thi quyết định công nhận 75 tác phẩm đạt giải, gồm 2 giải Đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề.

Trong đó, 1 giải Đặc biệt khác của khối không chuyên thuộc về tác phẩm "Văn hóa - Nguồn nội sinh giữ hồn Việt trong kỷ nguyên mới" của nhóm tác giả Trần Xuân Hoàng, Võ Thị Kim Sa thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đồng thời tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức Cuộc thi.

Ảnh: Hải Long