Bộ NN&MT nói gì về phản ánh chồng chéo trong hồ sơ chứng minh gỗ hợp pháp?

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị vừa ký văn bản gửi Bộ Tư pháp phản hồi thông tin xung quanh khó khăn trong thực hiện quy định hồ sơ chứng minh gỗ hợp pháp.

Trong đó, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM phản ánh: “Các doanh nghiệp trong ngành cho biết thủ tục hồ sơ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp còn nhiều lớp, dễ trùng lặp giữa kiểm lâm, hải quan và doanh nghiệp. Doanh nghiệp kiến nghị cắt giảm các loại giấy tờ lặp lại, thống nhất đầu mối quản lý, số hóa toàn bộ hồ sơ truy xuất nguồn gốc, áp dụng quản lý rủi ro theo mức độ tuân thủ doanh nghiệp”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định không có sự chồng chéo về thẩm quyền giữa cơ quan kiểm lâm và hải quan đối với hồ sơ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp (Ảnh: Thế Kha).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết quy định về hồ sơ gỗ xuất khẩu được quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 26/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 84/2025 (viết tắt là Thông tư 26/2025).

Khoản 3 Điều 12 Thông tư 26/2025 nêu rõ, chủ lâm sản lưu trữ hồ sơ xuất khẩu để phục vụ kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản của cơ quan chức năng.

Trường hợp pháp luật về hải quan yêu cầu xuất trình bảng kê lâm sản để chứng minh lâm sản có nguồn gốc hợp pháp, kết thúc kiểm tra, cơ quan hải quan trả bảng kê lâm sản cho chủ lâm sản để lưu trữ.

Theo đó, hồ sơ xuất khẩu gỗ được quy định theo từng trường hợp cụ thể. Chủ lâm sản có trách nhiệm lập, lưu giữ hồ sơ theo quy định để phục vụ kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Về xác nhận bảng kê lâm sản đối với gỗ xuất khẩu được quy định tại Điều 5 Thông tư 26. Các loại gỗ phải xác nhận bảng kê lâm sản gồm: Gỗ loài thông thường khai thác từ rừng tự nhiên; gỗ nguyên liệu thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục CITES; và gỗ không thuộc trường hợp này nhưng chủ lâm sản đề nghị xác nhận.

Hồ sơ đề nghị xác nhận bảng kê lâm sản gồm: Đơn đề nghị xác nhận, bản chính bảng kê lâm sản kèm theo hồ sơ nguồn gốc của gỗ (phương án khai thác đối với trường hợp xác nhận sau khai thác; bản sao hồ sơ lâm sản nhập khẩu đối với trường hợp chủ gỗ nhập khẩu bán hoặc chuyển giao quyền sở hữu; bản sao bảng kê lâm sản mua bán, chuyển giao quyền sở hữu liền kề trước đó). Cơ quan xác nhận là kiểm lâm sở tại.

“Như vậy việc xác nhận bảng kê lâm sản áp dụng đối với một số loại gỗ phải xác nhận theo quy định pháp luật và trường hợp chủ lâm sản có nhu cầu đề nghị xác nhận”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Chế biến và xuất khẩu các sản phẩm gỗ đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, chủ lực của Việt Nam những năm qua (Ảnh: Doãn Công).

Đối với hồ sơ hải quan xuất khẩu được quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 38/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 39/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC. Trong đó, đối với gỗ thì giấy phép CITES hoặc bảng kê lâm sản là thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.

“Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ lâm sản hợp pháp và hồ sơ hải quan đối với gỗ xuất khẩu được quy định, sử dụng theo chức năng quản lý của từng cơ quan. Không có sự chồng chéo về thẩm quyền xác nhận hoặc phát sinh thêm thủ tục giữa cơ quan kiểm lâm và cơ quan hải quan đối với hồ sơ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang giao cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 26/2025. Trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ này sẽ xem xét, nghiên cứu hoàn thiện các quy định theo hướng đơn giản hóa hồ sơ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa dữ liệu, kết nối liên thông và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Song song với đó áp dụng quản lý theo mức độ rủi ro trên cơ sở phù hợp với năng lực thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước và khả năng tuân thủ của tổ chức, cá nhân.

Việc này vừa bảo đảm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.