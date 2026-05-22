Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 22/5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Dương Văn Long (bên phải) làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Thiếu tướng Lê Quang Nhân cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ.

Trong đó, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, được điều động giữ chức Giám thị Trại tạm giam số 1; Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng Phòng Tổ Chức cán bộ, giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông; Thượng tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng Phòng An ninh điều tra, giữ chức Trưởng Phòng Tổ Chức cán bộ.

Đại tá Nguyễn Trung Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng An ninh điều tra; Thượng tá Nguyễn Trung Hiển, Chánh Thanh tra Công an tỉnh, giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân trao quyết định điều động công tác đối với 9 trưởng phòng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cùng với đó, Đại tá Ngô Gia Cường, Giám thị Trại tạm giam số 1, được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Đại tá Dương Đức Việt, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, giữ chức Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Đại tá Đinh Quang Hào, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, việc điều động cán bộ là công tác định kỳ, thường xuyên, quan trọng trong xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chỉ huy phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác công an.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu thứ 5 từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, chúc mừng cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Thiếu tướng Lê Quang Nhân yêu cầu các cán bộ được điều động trên cơ sở năng lực, sở trường và kinh nghiệm thực tế tại đơn vị công tác cũ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo để phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ công tác tại đơn vị mới.