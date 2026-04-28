Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất điều chỉnh tên gọi nhiều đơn vị

Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ đang được Bộ Tư pháp thẩm định, đề xuất điều chỉnh tên gọi Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên thành Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên.

Việc điều chỉnh tên gọi trên nhằm bảo đảm tính bao trùm, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và góp phần tinh gọn, tránh chồng chéo trong tổ chức, theo cơ quan soạn thảo - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ này cũng đề xuất điều chỉnh tên gọi Cục Công nghiệp công nghệ thông tin thành Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để phù hợp với phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hà Nội (Ảnh: VGP).

Cục Thông tin, Thống kê được điều chỉnh tên gọi thành Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học. Trung tâm Công nghệ thông tin được đề xuất đổi tên thành Trung tâm Dữ liệu và nền tảng số.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo hình thức tổ chức lại từ đơn vị thuộc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ thành đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan này lý giải, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 303/2025 quy định tạp chí là đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Vào tháng 3/2025 khi hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất đã tổ chức lại các tạp chí theo hướng hợp nhất. Cụ thể, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tạp chí Thông tin và Truyền thông thành một đơn vị trực thuộc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nằm trong số ít Bộ không có tạp chí trực thuộc. Ngày 3/6/2025, Báo điện tử VietNamnet được chuyển giao sang Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo Nghị định 114/2025 của Chính phủ. Do đó, hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ còn một báo trực thuộc là Báo VnExpress.

Là cơ quan nòng cốt trong tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng việc có một tạp chí trực thuộc có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cũng như cung cấp thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, công bố kết quả nghiên cứu khoa học...

Hơn nữa, việc tổ chức lại Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực thuộc Bộ còn tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, định hướng nội dung, nâng cao chất lượng thông tin và tăng cường tính kịp thời, chính xác trong truyền thông chính sách…

25 đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được nêu tại dự thảo gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định (Ảnh: Phùng Minh).

Tại dự thảo gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị bổ sung quy định Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Chuyển đổi số quốc gia là Cục loại 1 để phù hợp với quy mô, tính chất, chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

“Qua rà soát, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy 4 đơn vị nêu trên đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn là Cục loại 1 theo quy định tại Nghị định 303/2025”, Bộ này lý giải.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ.