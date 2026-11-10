Chiều 10/11, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì (Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn khiến ngọn núi ở thôn Nước Lầy (xã Ba Vì) có nguy cơ sạt lở. Do đó, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng để di dời người dân sinh sống dưới chân núi đến nơi an toàn.

Lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì vượt suối di dời dân (Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì).

Cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì phải căng dây để vượt dòng suối chảy xiết nhằm tiếp cận thôn Nước Lầy. Tại đây lực lượng chức năng đã khảo sát, vận động 13 hộ dân với 60 nhân khẩu di dời đến nơi an toàn. Nhiều người già, trẻ em được các cán bộ, chiến sĩ cõng qua con suối chảy xiết.

Ngoài ra, chính quyền xã Ba Vì đã khảo sát và xác định tại thôn Tà Noát, thôn Ba Lăng cũng có nguy cơ xảy ra lở núi. Nếu mưa lớn tiếp diễn, chính quyền địa phương sẽ lên phương án di dời hàng chục hộ dân tại các thôn này.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10 đến 12/11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa tại các xã ven biển, đồng bằng và miền núi khu vực phía đông của tỉnh có thể đạt 150-350mm. Mưa lớn trên diện rộng tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.