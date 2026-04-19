Bộ Công an đề xuất thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID từ 1/7

Theo dự thảo thông tư do Bộ Công an xây dựng, thông tin lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ được đồng thời hiển thị trên ứng dụng VNeID kể từ ngày 1/7, ngay khi có kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử lần đầu.

Đây được xem là điểm mới, đồng thời là lần đầu tiên thông tin lý lịch tư pháp được tích hợp để hiển thị trên nền tảng định danh điện tử này.

Theo đề xuất, các thông tin lý lịch tư pháp phát sinh sau đó sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản cá nhân của người đã được cấp phiếu. Nội dung hiển thị trên VNeID gồm thông tin chung về tình trạng án tích, thời gian cập nhật dữ liệu lần cuối và chi tiết về tình trạng án tích tương ứng với từng loại phiếu lý lịch tư pháp. Người dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để truy cập, tra cứu thông tin này.

Dự thảo cũng nêu rõ cá nhân có quyền yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa nếu phát hiện thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID chưa chính xác. Công dân, cơ quan, tổ chức cũng có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền đính chính, thu hồi hoặc hủy bỏ phiếu lý lịch tư pháp, cũng như thông tin đã cung cấp hoặc đang hiển thị trên ứng dụng.

Trường hợp phát hiện sai sót, cơ quan cấp phiếu phải rà soát, xác minh và cập nhật lại dữ liệu.

Về hình thức yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, dự thảo cho phép người dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua VNeID đối với trường hợp đã có định danh điện tử. Với người chưa có định danh điện tử, việc yêu cầu cấp phiếu có thể thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ để tiếp nhận, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối giải quyết.

Cơ quan chức năng sau đó sẽ xử lý hồ sơ, xác định tình trạng án tích, thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã nếu có, trước khi lập phiếu lý lịch tư pháp bản giấy hoặc bản điện tử để người có thẩm quyền ký. Kết quả được trả trực tiếp, qua bưu chính, email, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID theo hình thức người dân đã đăng ký.

Nếu quá hạn mà chưa có kết quả, cơ quan cấp phiếu phải gửi phiếu xin lỗi, nêu rõ lý do và hẹn lại ngày trả.