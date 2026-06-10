Bộ Công an đề xuất tăng số câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe, chống học mẹo

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh nội dung sát hạch lý thuyết theo hướng tăng số lượng câu hỏi và thời gian làm bài.

Theo dự thảo, với xe mô tô hạng A, A1, số câu hỏi sát hạch lý thuyết tăng từ 25 lên 40 câu; thời gian làm bài tăng từ 19 lên 27 phút. Thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu 36/40 câu để đạt yêu cầu.

Đối với mô tô hạng B1, số câu hỏi tăng từ 25 lên 50 câu, thời gian làm bài tăng từ 19 lên 33 phút, yêu cầu đúng 45/50 câu.

Với giấy phép lái xe ô tô hạng B, bài thi lý thuyết tăng từ 30 lên 50 câu, thời gian làm bài từ 20 lên 33 phút, thí sinh phải đạt 45/50 câu đúng.

Đề xuất tăng số câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe (Ảnh minh họa: T.O.).

Các hạng C1, C, D và nhóm giấy phép lái xe kéo rơ-moóc cũng được đề xuất tăng số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và tỷ lệ trả lời đúng. Trong đó, nhóm hạng C1E, CE, D1E, D2E, DE có số câu hỏi cao nhất, với 90 câu thi trong 60 phút.

Dự thảo cũng bổ sung nhiều dạng câu hỏi mới, không chỉ dừng ở hình thức chọn đáp án như hiện nay. Các dạng câu hỏi gồm lựa chọn đáp án, đúng - sai, nối đáp án đúng và xử lý tình huống giao thông qua video clip ngắn.

Nội dung câu hỏi sẽ bổ sung kiến thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm về giao thông, pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông. Riêng từ hạng C1 trở lên, đề thi bổ sung nhận thức về vận tải đường bộ.

Theo đề xuất, câu hỏi sẽ được phần mềm máy tính tráo đổi liên tục nhằm tránh tình trạng học mẹo, buộc thí sinh phải nắm vững kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định liên quan.