Bộ Công an đề xuất quy định về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội

Dự thảo nghị định cho thấy nội dung kết hợp phải được xác định trong từng chủ trương, chính sách, quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án kinh tế cụ thể; trên từng vùng lãnh thổ, địa bàn biên giới, biển, hải đảo, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm; không gian mạng; trong tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc quản lý của bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thủ đô Hà Nội nhìn từ Đại lộ Thăng Long vào khu vực trung tâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong đó, Bộ Công an sẽ tham gia thẩm định: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành cấp vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia dài hạn, trung hạn và hằng năm.

Dự thảo cũng đề xuất Bộ Công an tham gia thẩm định kế hoạch đầu tư công quốc gia trung hạn và hằng năm; đề án phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn toàn quốc, liên tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến an ninh; dự án liên quan đến an ninh là dự án đầu tư công gồm dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A theo tiêu chí quy định tại pháp luật đầu tư công; dự án liên quan đến an ninh thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại pháp luật đầu tư.

Các dự án đầu tư liên quan đến nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng, không hạ tầng, dịch vụ vệ tinh, dịch vụ cung cấp nội dung truyền thông trực tuyến, trồng rừng, xuất bản, báo chí cũng được Bộ Công an tham gia thẩm định.

Trong khi đó, công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đề xuất tham gia thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm cấp tỉnh; các quy hoạch chi tiết ngành; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đề án phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến an ninh.

Công an cấp tỉnh còn tham gia thẩm định dự án liên quan đến an ninh là dự án đầu tư công gồm dự án thuộc nhóm B, dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công; việc chuyển nhượng vốn điều lệ, cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn sở hữu của doanh nghiệp trở lên; dự án đầu tư có liên quan đến an ninh thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư...

Bộ Công an, công an cấp tỉnh phân công, phân cấp đơn vị chủ trì thẩm định hoặc tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh trực tiếp tại Hội đồng thẩm định do cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc trả lời bằng văn bản trong thời hạn theo đề nghị và theo quy định của pháp luật.

Tại hồ sơ gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an cho rằng việc kết hợp giữa an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh đã được lồng ghép, quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên các quy định còn chung chung, nêu chủ trương nhưng chưa quy định cụ thể điều kiện, biện pháp, trách nhiệm để thực hiện.

Nhiều nội dung kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, dẫn đến việc các dự án lấy tài nguyên rồi bỏ hoang, nhập dây chuyền công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Hoặc có các dự án đặc thù, dự án về công nghệ mới, xanh, sạch cần có cơ chế rút gọn để tạo điều kiện, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ngoài ra, theo Bộ Công an, công tác thẩm định, xác minh tư cách pháp nhân, năng lực tài chính trước khi phê duyệt, thống nhất chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư một số dự án chưa chặt chẽ.

Năng lực thẩm định của tổ chức, cá nhân có trường hợp chưa bảo đảm, chưa phát hiện, đánh giá được hết tác động về an ninh, trật tự của dự án. Từ đó dẫn tới quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính, thiếu vốn đầu tư để dự án “treo nhiều năm”. Thậm chí còn buông lỏng trong công tác quản lý đất đai để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất dự án làm đất sản xuất, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Xuất phát từ những lý do đó, Bộ Công an khẳng định việc xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh là cần thiết.