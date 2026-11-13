Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Với việc đổi mới công tác thanh tra lần này, Bộ Chính trị lưu ý chú trọng thu hồi tài sản, xử lý trách nhiệm, kiến nghị khắc phục sơ hở, hoàn thiện thể chế, pháp luật và ngăn ngừa tái diễn vi phạm trong tất cả các khâu của công tác thanh tra.

Mục tiêu đến năm 2030, Bộ Chính trị yêu cầu tạo chuyển biến căn bản về chất lượng kết luận và hiệu lực, hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra; giải quyết cơ bản tình trạng tồn đọng, kéo dài trong thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao kết quả thu hồi tài sản, xử lý trách nhiệm, khắc phục vi phạm, chấn chỉnh quản lý và hoàn thiện thể chế.

Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng ngành thanh tra liêm chính, hiện đại, có năng lực cao trong phân tích, dự báo và quản trị rủi ro với nền tảng thanh tra số hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Minh Nam).

Về giải pháp, Bộ Chính trị lưu ý cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu không được buông lỏng lãnh đạo, không bao biện, làm thay, không can thiệp trái quy định vào hoạt động nghiệp vụ thanh tra.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên can thiệp trái pháp luật, cản trở, làm sai lệch kết quả thanh tra, tham nhũng, tiêu cực hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra.

Cùng với việc sửa đổi, bổ sung kết luận, kiến nghị thanh tra bảo đảm có căn cứ, đúng thẩm quyền và được kiểm soát chặt chẽ, Bộ Chính trị lưu ý không để lợi dụng hợp thức hoá sai phạm, làm giảm trách nhiệm hoặc gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Nhiệm vụ trọng tâm khác, theo Bộ Chính trị, là đổi mới căn bản phương thức thanh tra, nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh báo và quản trị rủi ro.

Theo Bộ Chính trị, thanh tra phải tập trung vào lĩnh vực trọng yếu; vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên vùng; lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Về tổ chức và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra, Bộ Chính trị định hướng phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt đến cơ sở, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn, trách nhiệm quản lý.

Việc thí điểm cơ chế mới trong tổ chức và hoạt động thanh tra phải được cấp có thẩm quyền quyết định, xác định rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm, tiêu chí đánh giá, điều kiện kết thúc hoặc nhân rộng; tổng kết, đánh giá tác động trước khi áp dụng rộng rãi.

Bộ Chính trị cũng định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị, liêm chính, tinh thông pháp luật, nghiệp vụ, có năng lực phân tích dữ liệu và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mới.

Mỗi cán bộ thanh tra phải thực sự là người gương mẫu về đạo đức, liêm chính, công tâm, khách quan, thượng tôn pháp luật; có bản lĩnh bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, không né tránh, không thoả hiệp.

Cùng với đổi mới tuyển dụng, bố trí, đánh giá theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chính trị yêu cầu liên thông, luân chuyển cán bộ giữa ngành Thanh tra với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu phân định rõ trách nhiệm của người ra quyết định

thanh tra, trưởng đoàn, thành viên đoàn và người ban hành kết luận.

Theo Bộ Chính trị, phải kiểm soát quyền lực trong toàn bộ hoạt động thanh tra; xử lý nghiêm lạm quyền, vượt quyền, nhũng nhiễu, vụ lợi, bao che, can thiệp trái pháp luật, né tránh, chậm ban hành kết luận, không thực hiện đầy đủ thẩm quyền.