Bình luận xúc phạm CSGT trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 28/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an xã Lâm Thượng đã ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với anh Q.A.P. (SN 1995, ở Lào Cai) do có hành vi bình luận trên mạng xã hội với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của các cán bộ CSGT.

Trước đó, Công an xã Lâm Thượng phát hiện tài khoản Facebook “Thăng Bình” có bình luận với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của các cán bộ CSGT Công an tỉnh Cao Bằng. Bình luận này đăng tải dưới bài viết của một tài khoản Facebook có tên “Thanh Mai” (bài viết về một trường hợp bị xử phạt vi phạm giao thông).

Sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Lâm Thượng đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản “Thăng Bình” là anh Q.A.P., cảnh sát sau đó đã mời anh P. tới trụ sở để làm việc. Tại đây, anh P. đã thừa nhận toàn bộ nội dung bình luận do bản thân đăng tải, đồng thời nhận thức rõ hành vi đã xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng CSGT.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận và lan truyền thông tin trên không gian mạng; tuyệt đối không đăng tải, bình luận các nội dung mang tính kích động, xúc phạm người khác, sai sự thật.