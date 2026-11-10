Ngày 10/11, đại diện Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận đơn vị đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn cảnh báo người dân và du khách không tắm biển trong những ngày tới.

Theo công văn, thời tiết xấu đang gây sóng lớn, biển động mạnh. Nhằm chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị các đơn vị thông báo, hướng dẫn mọi người tuyệt đối không tắm biển, không tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trên biển trong thời gian mưa lũ ảnh hưởng đến khu vực ven biển Nha Trang.

Biển cảnh báo "cấm bơi lội" được cắm dọc bãi biển Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cũng đề nghị các đơn vị phối hợp với Đội Cứu nạn, cứu hộ tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn người dân và du khách tiếp cận khu vực bãi tắm, bờ biển và những nơi tiềm ẩn nguy hiểm trong thời gian có cảnh báo của cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, biển Nha Trang hiện có sóng lớn, liên tục đánh vào bờ, độ cao 1-2m. Tại khu vực bãi biển, lực lượng chức năng đã cắm nhiều biển cảnh báo "cấm bơi lội" nhằm nhắc nhở người dân và du khách.

Biển Nha Trang động mạnh, sóng cao 1-2m (Ảnh: Trung Thi).

Theo bản tin phát lúc 10h20 cùng ngày của Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong 12 giờ qua (từ 21h ngày 9 đến 9h ngày 10/11), tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số trạm ở phía Tây tỉnh phổ biến từ 120mm đến gần 150mm.

Cơ quan này dự báo, trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Do mưa lớn, một số cầu tràn tại các địa phương Nam Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) bị ngập cục bộ. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, nhắc nhở người dân bảo đảm an toàn khi lưu thông qua khu vực này.

Ông Nguyễn Bình Lợi, Chủ tịch UBND xã Nam Ninh Hòa, cho biết đêm 9 và rạng sáng 10/11, trên địa bàn có mưa lớn, khiến một số khu vực bị ngập úng cục bộ.

Lực lượng chức năng phường Nam Ninh Hòa đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các cầu tràn bị ngập sâu (Ảnh: Đình Phước).

Theo ông Lợi, trong sáng 10/11, địa phương đã xác định 4 điểm có nguy cơ ngập lụt, cử lực lượng cắm biển cảnh báo và bố trí người canh trực, nhắc nhở người dân.

Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa có công văn đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh, kéo dài từ đêm 8/11 đến ngày 12/11.