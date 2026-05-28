Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM

Sáng 28/5, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian qua, thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực về hiệu quả vận hành tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận những nỗ lực của địa phương, các cấp, các ngành trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để khắc phục những khó khăn, tồn tại, toàn hệ thống phải có tư duy, cách tiếp cận mới hơn, chú trọng chất lượng chứ không chỉ chạy theo số lượng.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Cấp thành phố không siết quản lý mà phải xem địa phương mong muốn gì để hỗ trợ.

“Đó mới là câu chuyện của bây giờ và tương lai, từ tư duy xin - cho sang tư duy tự chủ, tự chịu trách nhiệm có kiểm soát quyền lực”, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhấn mạnh.

Về tổ chức bộ máy, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM sẽ lập thêm 2 đảng bộ đảng bộ khối đại học và khối cơ quan y tế, nhằm “chia lửa” cho Đảng bộ UBND TPHCM. Thành phố cũng thành lập cơ quan nghiên cứu phát triển TPHCM trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo không phát sinh thêm biên chế, khoảng 30 - 40 người, dự kiến thành lập trong tháng 7.

Nói về sự cần thiết của cơ quan nghiên cứu, Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ, với vai trò, quy mô, tầm vóc và nhiệm vụ mới, thành phố rất cần một bộ phận nghiên cứu, tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù. TPHCM cũng sẽ chuyển một số cán bộ chưa phát huy được năng lực ở các cơ quan, đơn vị về đây để thực hiện nhiệm vụ khác; hoặc cũng có người đáp ứng nhiệm vụ ở cơ quan cũ nhưng có khả năng nghiên cứu, phù hợp với vị trí mới cũng sẽ được đưa về cơ quan này.

"TPHCM sẽ tiếp tục rà soát một số vị trí lãnh đạo thành phố và các sở, ngành. Quá trình vận hành mô hình mới cũng phát sinh một sinh một số điều và cần thay đổi", Bí thư Trần Lưu Quang thông tin thêm.

Ngoài ra, các xã, phường, đặc khu cũng cần rà soát trong đội ngũ để điều chỉnh hợp lý. Trong đó, các phường cũng có thể hoán đổi nhân sự cho nhau để cân đối nguồn lực, vị trí công việc tại địa phương.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cho hay, với Nghị quyết 09 mà Bộ Chính trị vừa ban hành, thành phố được tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế, tức khoảng 14.000 công chức, 25.000 viên chức. Điều này đồng nghĩa việc thành phố có thêm nguồn biên chế để phân bổ cho các địa phương.

Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý các đơn vị phải cẩn trọng trong việc tuyển dụng lại, phải lựa chọn được những người giỏi, người có tài năng. Nếu không làm tốt, lãnh đạo các xã, phường, đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan mình.