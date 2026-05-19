Bí thư Trần Lưu Quang dự lễ biểu dương 358 điển hình học tập Bác ở TPHCM

Ngày 19/5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân (Ảnh: Hoàng Quy).

Phát biểu tại lễ biểu dương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng 358 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương sẽ không ngừng học tập, làm theo gương Bác, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế, văn minh, nghĩa tình; tạo nên hình ảnh đẹp của công dân thành phố mang tên Bác.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

"Đây là những người trực tiếp thực hành, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng hơi thở của cuộc sống thông qua những việc làm cụ thể, bình dị, hiệu quả để việc làm theo Bác trở nên sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, đơn vị nơi học tập, sinh hoạt, công tác và góp phần vào sự phát triển của thành phố", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các Đảng ủy trực thuộc, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định với tinh thần đoàn kết, năng động, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp TPHCM sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học và làm theo Bác trở thành hành động "tự giác, tự soi, tự sửa", thành "nếp quen" trong mỗi người, mỗi tổ chức, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp".

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cùng các tập thể, cá nhân xuất sắc được biểu dương tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Quy).

Sau gần một năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TPHCM đã được triển khai rộng khắp, mạnh mẽ với nhiều kết quả tốt đẹp, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng khu vực đã được nhân rộng, phát huy.

Trong đó, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được mở rộng trên toàn thành phố, với hơn 5.800 không gian văn hóa tại các thiết chế văn hóa, giáo dục, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và không gian công cộng đã đưa những tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Những điều này đã góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục về đạo đức cách mạng cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.