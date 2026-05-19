Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa Tượng đài Bác

Sáng 19/5, đoàn đại biểu của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, làm trưởng đoàn đã thực hiện lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026).

Đoàn đại biểu của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Quy).

Đoàn dâng hoa còn có sự tham dự của Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Tại lễ dâng hương, đoàn đại biểu TPHCM đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Trần Lưu Quang chuẩn bị vòng hoa tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Quy).

Trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị tập trung vào 5 nhóm sự kiện gồm: tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; các công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các công trình an sinh xã hội; các công trình “vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”; các công trình tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khơi dậy khát vọng “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Thành phố sẽ khởi công đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trọng điểm. Trong đó, thành phố hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học; khởi công 100 dự án giáo dục (dự kiến tăng thêm 1.514 phòng học).

TPHCM cũng khởi công hàng loạt công trình lớn khác gồm: đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cao tốc Hồ Tràm - Sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên; cụm cảng biển quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ; cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.