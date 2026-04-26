Bí thư Quảng Ninh thưởng thức pháo hoa, trải nghiệm chợ đêm ở Bãi Cháy

Tối 25/4, tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã diễn ra sự kiện khai trương tổ hợp giải trí - ẩm thực VUI-Fest Hạ Long. Sự kiện có sự tham dự của ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo người dân, du khách.

Điểm nhấn của đêm khai trương là màn pháo hoa tầm cao “bùng nổ” cảm xúc trên nền trời vịnh Hạ Long.

Hàng nghìn quả pháo được trình diễn với hơn 50 hiệu ứng đa tầng, kết hợp âm nhạc và hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên tổng thể thị giác ấn tượng.

Điểm bắn của màn pháo hoa nghệ thuật được bố trí tại các điểm trên biển gần bờ, đại biểu và du khách rất dễ dàng thưởng thức khi đứng ở không gian khu phố ẩm thực vừa mới khai trương.

Giới trẻ thích thú check-in cùng màn pháo hoa nghệ thuật.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (áo xanh), cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại chợ đêm.

Trước đó, chương trình mở màn bằng màn thủy diễn thuyền buồm đỏ với đội hình 6 chiếc được dàn dựng công phu. Sự kết hợp giữa âm nhạc và ánh sáng tạo hình “con rồng ánh sáng” vươn mình trên mặt vịnh, gợi liên tưởng đến huyền thoại vùng di sản.

Tại đây, người dân và du khách có thể trải nghiệm các hoạt động giải trí, thưởng thức ẩm thực đa dạng, tham gia các chương trình nghệ thuật đường phố và không gian sáng tạo. Các gian hàng kết hợp đặc sản địa phương với phong vị quốc tế, góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ đêm.

Trong ảnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng các đại biểu, du khách xem các vũ công nam biểu diễn nghệ thuật tại đêm khai trương.

Dự kiến trong tháng 5/2026, khu vực Ngọn Hải Đăng sẽ tổ chức chương trình 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội”. Chương trình ứng dụng công nghệ ánh sáng hiện đại để kể câu chuyện về vùng đất di sản, bổ sung điểm nhấn văn hóa mới.

Việc đưa vào vận hành tổ hợp giải trí - ẩm thực VUI-Fest Hạ Long được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh điểm đến Quảng Ninh, hướng tới phát triển du lịch bền vững, bốn mùa.

