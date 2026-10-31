Bí thư Cần Thơ ra "tối hậu thư" về tiến độ cao tốc hơn 31.000 tỷ đồng

Ngày 31/10, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đã có buổi làm việc với các nhà thầu thi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, giải ngân và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn TP Cần Thơ có chiều dài 132,47km, tổng vốn đầu tư hơn 31.288 tỷ đồng. Dự án gồm 3 dự án thành phần (2, 3 và 4), với 11 gói thầu xây lắp.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đã có buổi làm việc với các nhà thầu thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (Ảnh: Hồng Nhung).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, giá trị thực hiện tại Dự án thành phần 2 đạt hơn 4.071 tỷ đồng (65,15%); Dự án thành phần 3 đạt hơn 3.450 tỷ đồng (63,88%) và Dự án thành phần 4 đạt gần 4.688 tỷ đồng (57,93%).

Đến cuối tháng 9, tổng kế hoạch vốn được phân bổ cho 3 dự án thành phần hơn 3.964 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2026 hơn 3.693 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt hơn 1.812 tỷ đồng.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (Ảnh: CTV).

Về vật liệu, tổng nhu cầu cát san lấp của 3 dự án khoảng 16,649 triệu m3, trong khi khối lượng đã đưa về công trình đạt khoảng 11,896 triệu m3. Tại Dự án thành phần 3, còn khoảng 0,4 triệu m3 cát đang làm thủ tục gia hạn khai thác do 3 mỏ ở Vĩnh Long hết hạn từ ngày 30/6.

Đối với Dự án thành phần 4, khối lượng cát đã đưa về công trình đạt khoảng 4,455 triệu m3. Nguồn vật liệu đã xác định được khoảng 6,6 triệu m3, gồm 6,1 triệu m3 cát sông và 0,5 triệu m3 cát biển B1.4. Các nguồn cát bổ sung dự kiến từ những mỏ MS06, Tân Lộc, Phước Lộc, Trà Nóc đang được làm thủ tục cấp phép.

Tổng nhu cầu đá xây dựng của 3 dự án khoảng 4,163 triệu m³, trong đó khối lượng đã tập kết và sử dụng khoảng 1,391 triệu m³. Nguồn đá còn thiếu khoảng 2,617 triệu m³. Chủ đầu tư và nhà thầu đang liên hệ, đăng ký nhu cầu tại các mỏ đá ở Đồng Nai và TPHCM (khu vực Bình Dương cũ) để bảo đảm vật liệu thi công.

Phải đưa vào khai thác trong năm 2027

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, nhấn mạnh cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 là công trình trọng điểm quốc gia của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án có vai trò tăng cường kết nối liên vùng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và mở rộng không gian phát triển kinh tế các địa phương.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình yêu cầu giải ngân 100% vốn, hoàn thành cao tốc trong năm 2027 (Ảnh: Hồng Nhung).

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ hình thành trục giao thông kết nối các địa phương trong vùng, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, ông Đỗ Thanh Bình cho biết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của dự án hiện còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố và cả nước. Một số dự án thành phần có tiến độ giải ngân thấp, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thực hiện.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu bám sát tiến độ đề ra, chủ động xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, đến tháng 12/2027, công trình phải hoàn thành và đưa vào khai thác chính thức. Ông Đỗ Thanh Bình lưu ý việc hoàn thành phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không chỉ thông xe kỹ thuật để phục vụ một thời điểm rồi tiếp tục đóng đường thi công.

Để bảo đảm tiến độ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu phấn đấu đến tháng 12/2026 đạt khối lượng thi công từ 70%, giải ngân 100% vốn. Hằng tuần, các đơn vị phải báo cáo tiến độ thực hiện cho Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo.