Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý một trường hợp thông báo vị trí, địa điểm tuần tra, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT trên địa bàn phường Vân Phú.

Theo công an, bài viết được đăng trong nhóm Facebook “HỘI LÁI XE ĐẤT TỔ - CHI HỘI LÁI XE THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ”. Nội dung bài viết có thể giúp người tham gia giao thông đối phó, né tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Bài viết thu hút nhiều bình luận với ý kiến trái chiều, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng CSGT và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an làm việc với người đàn ông thông báo vị trí, địa điểm tuần tra của CSGT trên Facebook (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an làm rõ người đăng tải bài viết trên là ông Đ.M.V., 36 tuổi, trú tại xã Bình Phú, Phú Thọ.

Căn cứ tính chất, nội dung vi phạm, Phòng An ninh nội địa đã lập hồ sơ, xử phạt hành chính đối với ông V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định tại Nghị định 174/2026 của Chính phủ.

Công an đồng thời yêu cầu người vi phạm gỡ bỏ bài viết có nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; không tự ý thu thập, đăng tải, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được phép hoặc không đúng mục đích.

Đặc biệt, người dân không đăng tải, lan truyền thông tin về vị trí, hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm giúp các đối tượng né tránh hoặc cản trở công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.