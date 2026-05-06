Bị cảnh sát kiểm tra dừng đỗ xe sai quy định, người phụ nữ cố thủ trên ô tô

Ngày 6/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Giảng Võ (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt với chị T.T.T. (SN 1977, ở phường Hoàn Kiếm) do có hành vi dừng đỗ ô tô sai quy định.

Với vi phạm trên, chị T. bị xử phạt 900.000 đồng.

Hình ảnh chị T. cố thủ trên ô tô và không chịu chấp hành việc kiểm tra, xử lý của cảnh sát (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo vị đại diện, khoảng 13h cùng ngày, chị T. điều khiển ô tô mang BKS 30L-998.xx và có hành vi dừng đỗ xe sai quy định trên phố Núi Trúc.

Đáng chú ý theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm, chị T. còn cố thủ trên xe, người này còn lớn tiếng cho rằng nhà ngay gần đây và không chịu chấp hành việc xử lý của lực lượng chức năng.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt với chị T. (Ảnh: Công an cung cấp).

"Sau khi được lực lượng chức năng giải thích quy định của pháp luật, chủ xe đã chấp hành và ký vào biên bản vi phạm. Đây chỉ là vụ việc vi phạm hành chính, không phải một vụ va chạm giao thông như mạng xã hội đăng tải", vị đại diện Công an phường Giảng Võ thông tin.