Bệnh viện vùng Tây Nguyên lên tiếng về vụ khóa ô tô của người chở bệnh nhân

Chiều 14/1, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã nắm thông tin vụ việc bảo vệ bệnh viện khóa cửa ô tô của một người chở bệnh nhân đi cấp cứu.

Trước đó, một người đàn ông phản ánh có chở người nhà đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và đỗ ô tô trong khuôn viên bệnh viện.

Ô tô bị khóa khi đỗ trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong clip, người đàn ông cho rằng khu vực mình đỗ phương tiện không có biển cấm nhưng lại bị khóa xe là vô lý.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Đ.M.V. (trú tại tỉnh Đắk Lắk) sau khi đưa người nhà vào cấp cứu đã đỗ ô tô tại khu vực lối vào bệnh viện, gây cản trở việc đi lại của các phương tiện khác.

Sau đó, bảo vệ bệnh viện đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu di chuyển xe nhưng ông V. không hợp tác, nên buộc phải khóa cửa để xử lý.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên sau đó đã lập biên bản về hành vi đỗ xe không đúng quy định nhưng không xử phạt và cho phương tiện rời đi.

"Clip về vụ việc đã gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của bệnh viện", lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay.

Liên quan đến vụ việc, ông V. cho rằng do bệnh viện không có biển cấm đỗ nên ông không biết, tuy nhiên, ông vẫn chấp nhận ký vào biên bản xử lý.