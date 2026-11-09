Lễ công bố hoàn tất chuyển giao toàn diện công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch giữa hai đơn vị diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản vào sáng 9/11, đánh dấu cột mốc quan trọng của y tế Việt Nam khi dần hoàn thành mục tiêu phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế.

Sự kiện này đưa Việt Nam trở thành số ít quốc gia châu Á có thể làm chủ công nghệ lõi về tế bào gốc, tế bào miễn dịch, đáp ứng tương đồng các tiêu chuẩn Nhật Bản ở mức cao nhất.

Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - bà Ngô Thị Ngọc Hoa (áo dài hồng) và TS.BS Tsujimura Takahiro, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, Tập đoàn Y tế Grandsoul (Nhật Bản) (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản (Ảnh: TTXVN).

Vượt qua hàng chục đơn vị hàng đầu trong khu vực châu Á, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được Tập đoàn Y tế Grandsoul (Nhật Bản), lựa chọn là đối tác duy nhất tại Việt Nam hợp tác đầu tư, chuyển giao toàn diện công nghệ lõi về tế bào gốc, tế bào miễn dịch theo tiêu chuẩn cao cấp của Nhật Bản.

Đồng thời, phía Nhật Bản cũng chuyển giao toàn diện những kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong ứng dụng điều trị ung thư, nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm và chăm sóc nâng cao sức khỏe.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản là dấu mốc quan trọng không chỉ trong hợp tác y tế hai nước, mà còn là kết nối công nghệ, thiết lập mạng lưới chuyên gia vì mục tiêu chung là chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hai bên lựa chọn chuyển giao các công nghệ tế bào thế hệ mới, được Tập đoàn Y tế Grandsoul, Nhật Bản nghiên cứu, phát triển và ứng dụng. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đã phê duyệt, cấp phép ứng dụng chính thức nhiều năm tại nước này.

Trọng tâm gồm hai nhóm: công nghệ phân lập, nuôi cấy, biệt hóa chọn lọc tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và công nghệ phân lập nuôi cấy, biệt hóa chọn lọc tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) điều trị ung thư.

Chuyên gia Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Công nghệ tế bào gốc trung mô (MSC) hiện được nghiên cứu, phát triển trong nhiều hướng ứng dụng liên quan đến bệnh lý tim mạch, thần kinh (đột quỵ, sa sút trí tuệ), tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), trẻ hóa da… Giải pháp tế bào miễn dịch tự nhiên (NK) mở ra cơ hội ứng dụng mới trong miễn dịch trị liệu, có thể được phối hợp với các phương pháp điều trị ung thư đa mô thức khác, như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị đích.

GS.TS Matsuo Yoshinobu, nhà khoa học hàng đầu tại Tập đoàn Y tế Grandsoul, chuyên gia Công nghệ cấp cao tại Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, cho biết công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch đòi hỏi yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về chuyên môn và kiểm soát chất lượng.

Vì vậy, việc tiếp nhận và làm chủ công nghệ lõi này không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn cao mà còn phải bảo đảm đồng bộ bốn trụ cột: đội ngũ nhân sự, quy trình kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị và quản lý chất lượng.

Hệ thống labo hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về phòng sạch ISO 5, 6 và vi sinh cấp độ A, B theo GMP (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

GS Yoshinobu đánh giá cao Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với nền tảng công nghệ, nhân sự và các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm túc, bài bản. “Chúng tôi đã sẵn sàng để hai bên cùng phát triển lĩnh vực y học tái tạo an toàn, chất lượng và bền vững tại Việt Nam, với hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu”, GS.TS Matsuo Yoshinobu khẳng định.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chuyên gia hàng đầu Việt Nam về tế bào gốc và tế bào miễn dịch, cho biết Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đầu tư lớn toàn diện để phát triển y tế công nghệ cao. Trong lĩnh vực y học tái tạo và trị liệu tế bào, Tâm Anh đã xây dựng và được Bộ Y tế cấp phép hoạt động Ngân hàng mô và máu cuống rốn, từ năm 2019. Song song, Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào cũng được xây dựng và phát triển mạnh mẽ.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng điều trị ung thư đa mô thức gồm hóa trị, xạ trị, phẫu thuật, thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch, với phác đồ được cá thể hóa theo đặc điểm sinh học khối u và tình trạng của từng người bệnh (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Theo TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, liệu pháp miễn dịch đang trở thành một trong những hướng tiến bộ quan trọng của điều trị ung thư hiện đại. Giải pháp này hiện được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong điều trị ung thư, góp phần thay đổi chiến lược điều trị và cải thiện kết quả ở nhiều loại ung thư, như ung thư vú, phổi, dạ dày, bàng quang, thận, đại trực tràng…

Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới và hơn 120.000 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Việt Nam có khoảng 1,6 triệu người suy tim, tỷ lệ đột quỵ ở mức 1.541 trên 100.000 dân, thuộc nhóm cao trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, khoảng 8 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, khoảng trên 5% người dân trên 60 tuổi sa sút trí tuệ…

Nhật Bản là một trong những quốc gia tiên phong nghiên cứu, phát triển công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch trong y học tái tạo và điều trị ung thư, sở hữu 3 giải Nobel Y sinh trong lĩnh vực này. Việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ tế bào miễn dịch từ Nhật Bản là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái y tế công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực ung bướu của Tâm Anh.

Khi các liệu pháp tế bào được ứng dụng tại Việt Nam, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp tiên tiến ngay trong nước, giảm chi phí và gánh nặng khi phải ra nước ngoài điều trị, đồng thời thu hút khách quốc tế đến Việt Nam khám, chữa bệnh.