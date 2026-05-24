Bệnh nhân nhảy từ tầng 7 xuống đất

Tối 24/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Võ Thôi, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng), xác nhận chiều cùng ngày một bệnh nhân đã nhảy từ tầng 7 của bệnh viện, tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, tại tiền sảnh khu nhà 7 tầng của bệnh viện, người dân và nhân viên y tế phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng cao xuống đất.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình trạng nạn nhân, đồng thời báo cáo Công an phường Điện Bàn và cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Theo bác sĩ Thôi, người đàn ông sau đó được xác định tên H.V.Đ. (42 tuổi, trú tại phường An Thắng, Đà Nẵng). Bệnh nhân này bị bệnh tâm thần từ lâu, được khám tại chuyên Khoa Tâm thần của bệnh viện và đang uống thuốc điều trị hàng ngày tại nhà.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết trưa 24/5, bệnh nhân vào khu điều trị 7 tầng của bệnh viện, sau đó thực hiện hành vi trên. Nạn nhân đã được người nhà đến bệnh viện làm các thủ tục cần thiết, đưa về để gia đình lo hậu sự.

Sau khi sự việc xảy ra, ban giám đốc và cán bộ bệnh viện chung tay hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để an táng.