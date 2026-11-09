UBND đặc khu Phú Quốc vừa ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Lê Trọng Đại (44 tuổi), chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Ocean Bay Resort and Spa, tại Bãi Ông Lang, đặc khu Phú Quốc.

Khu nhà hàng nổi lấn biển của Ocean Bay (Ảnh: Ocean Bay Resort and Spa).

Ocean Bay là quần thể công trình nghỉ dưỡng quy mô lớn, được xây dựng tại khu vực hành lang bảo vệ cảnh quan ven bãi Ông Lang, một trong những bãi biển được đông đảo du khách yêu thích ở Phú Quốc.

Trên website cùng tên, khu nghỉ dưỡng này được công bố với nhiều dịch vụ, tiện ích chuẩn 5 sao, bao gồm hệ thống nghỉ dưỡng, nhà hàng và trung tâm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Bên trong khuôn viên, dự án gồm hệ thống các khối công trình kiên cố và tổ hợp 42 căn nhà gỗ dạng phòng nghỉ theo các cấp độ, có diện tích sàn lớn, chiều cao thiết kế có căn gần 10m.

Khu nghỉ dưỡng này từng thu hút khách du lịch bởi khu nhà hàng nổi với phần sàn mở rộng hàng chục mét ra mặt biển, được kê sẵn bàn ghế gỗ, có đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Trung tâm của nhà hàng lấn biển này còn có bức tượng tiên cá cao hơn 20m nhằm phục vụ khách du lịch tham quan, ngắm cảnh.

42 căn nhà gỗ sẽ bị cưỡng chế từ từ 16-18/11 (Ảnh: Ocean Bay Resort and Spa).

Theo cơ quan chức năng, các hạng mục công trình này chưa tuân thủ đầy đủ các quy hoạch pháp lý được phê duyệt, vi phạm pháp luật đất đai và trật tự xây dựng, buộc phải tháo dỡ để trả lại hiện trạng ban đầu.

Theo kế hoạch của UBND đặc khu Phú Quốc, thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/11.

Các phòng nghỉ được giới thiệu trên website Ocean Bay Resort and Spa.

Trước đó, đoàn công tác của UBND đặc khu Phú Quốc đã làm việc với ông Đại. Cơ quan chức năng yêu cầu ông Đại dừng đón khách lưu trú mới, hỗ trợ khách đang lưu trú chuyển đi nơi khác, đồng thời tiến hành giải phóng mặt bằng và tự tháo dỡ công trình. Chính quyền thông báo sẽ cắt điện, nước và cưỡng chế nếu chủ đầu tư cố tình không chấp hành.

Tại buổi làm việc, ông Đại xin dừng nhận khách từ ngày 7/11 và đề xuất tự tháo dỡ 42 căn nhà gỗ cùng tài sản giá trị theo lộ trình riêng. Tuy nhiên, đề xuất này không được chấp thuận. Do đã được gia hạn nhiều lần nhưng vẫn trì hoãn, ông Đại buộc phải thực hiện việc tháo dỡ theo đúng thời hạn và phương án đã được phê duyệt.