Bên trong nhà ga T2 - "cánh chim phượng hoàng lửa" ở sân bay Phú Quốc

Được triển khai từ tháng 9/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được xác định là công trình trọng điểm phục vụ công tác chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Dự án sau khi điều chỉnh có quy mô hơn 1.040ha, được đầu tư theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, với hạ tầng phục vụ các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787-747 và Airbus A350-A380.

Ngày 29/10, đường băng cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng chính thức. Bên cạnh đó, nhà ga T2 cũng đã hình thành hình với kết cấu thép mái chính đã hoàn thành 100%; phần bê tông cốt thép khu nhà ga chính đạt 95%, hai cánh nhà ga đạt 90%.

Phối cảnh Cảng Hành không quốc tế Phú Quốc do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa, và khu vực nhà ga T2 (khoanh đỏ) đang dần thành hình (Ảnh: Tùng Dương).

Việc lắp kính mặt dựng của mặt trước, mặt sau nhà ga T2 đang được đẩy nhanh, nhiều khu vực đã hoàn thiện.

Hiện có hơn 7.500 kỹ sư, công nhân được huy động mỗi ngày, tổ chức thi công đồng loạt nhiều hạng mục từ nhà ga T2, khu bay đến hệ thống kỹ thuật phụ trợ.

Hệ thống mái nhà ga T2 là một trong những hạng mục phức tạp nhất với tổng khối lượng thép lên tới gần 33.000 tấn và nhịp lớn nhất lên tới 72m.

Giếng trời khổng lồ bên trong nhà ga T2 sẽ được phủ kín toàn bộ mặt vách từ tầng 2 đến hết tầng 4 bằng màn hình 360 độ.

Đây cũng là không gian mở để có thể thiết kế, xây dựng các công trình trang trí, không gian xanh tương tự khu vườn nội khu với thác nước trong nhà ga Sân bay quốc tế Changi của Singapore.

Hệ thống xử lý hành lý tự động hóa hiện đại (BHS) dài gần 8km và trải rộng qua 3 tầng đang vận hành chạy thử, tích hợp các công đoạn tiếp nhận, soi chiếu, phân loại và vận chuyển hành lý của hành khách.

Đến cuối tháng 10, công tác xây trát đạt 95%, hệ thống cơ điện hoàn thành khoảng 70%. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ thi công những hạng mục quan trọng bên trong công trình.

Trong ảnh, công nhân đang làm công tác sơn phủ, hoàn thiện hệ thống khung mái nhà ga T2.

Nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông cốt thép, phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%.

Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, nhà ga được thiết kế chuyên biệt để đón tiếp nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và các đoàn khách quốc tế tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 (Ảnh: Tuấn Ngọc).

Theo kế hoạch, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới vận hành đồng bộ hai đường cất hạ cánh và nhà ga T2 từ tháng 5/2027, dự kiến đón khoảng 13,5 triệu lượt khách/năm, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế.

Riêng khu vực nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu được bố trí khoảng 42 vị trí. Trong đó, sân đỗ 1C đã được đưa vào khai thác.

Sau khi hoàn thành, công suất sân bay dự kiến đạt 20-24 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Changi Airports International (CAI) sẽ tham gia quản lý, vận hành, hỗ trợ chuẩn bị khai thác, tối ưu hiệu quả vận hành và phát triển kết nối hàng không quốc tế, dịch vụ phi hàng không theo chuẩn mực quốc tế.