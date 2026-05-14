Bên trong khu rừng ngập mặn xuất hiện đàn chim quý hiếm

Nằm giữa đầm Thị Nại, Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, Gia Lai) rộng khoảng 480ha với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Nơi đây không chỉ được ví như “lá phổi xanh”, mà còn là môi trường sống của nhiều loài thủy sản, chim bản địa và chim di trú theo mùa.

Những ngày qua, đàn cò nhạn (còn gọi là cò ốc) xuất hiện tại khu vực rừng ngập mặn Cồn Chim đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và người dân địa phương. Một số cá thể cò nhạn quý hiếm còn trú ngụ tại Cồn Chim (Ảnh: Đức Duy).

Anh Trần Đức Duy (xóm Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông), người nhiều năm gắn bó với ngành thủy sản, nay vẫn dành thời gian tìm hiểu hệ động vật hoang dã tại đây. Theo anh Duy, vài năm trước khu vực này chỉ xuất hiện rải rác một số cá thể cò nhạn. Tuy nhiên thời gian gần đây, số lượng chim tăng lên đáng kể cho thấy môi trường sinh thái ở Cồn Chim đang được cải thiện tích cực.

Không chỉ gây chú ý bởi đàn cò nhạn quý hiếm, Cồn Chim còn nổi bật với hình ảnh hàng nghìn con cò trắng phủ kín một góc rừng vào mỗi sáng sớm và lúc hoàng hôn.

Ông Trương Xuân Đưa (đội mũ xanh), Trưởng trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, cho biết rừng ngập mặn Cồn Chim có giá trị lớn về đa dạng sinh học.

Khu rừng này còn góp phần điều hòa khí hậu, chắn sóng, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế cho người dân thông qua khai thác thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng.

Cồng cộc là loài chim thường xuyên xuất hiện tại Cồn Chim nhờ nguồn lợi thủy sản phong phú. Loài chim này được ngư dân ví là “kẻ tham lam” vì khả năng lặn bắt tôm, cá trong đìa (đầm) nuôi.

Những cây mắm trắng có tuổi đời 30-40 năm không chỉ góp phần điều hòa khí hậu, tạo nơi trú ngụ cho các loài chim và thủy hải sản, mà còn là lá chắn bảo vệ khu dân cư xóm Cồn Chim khi thiên tai xảy ra.

Vị trí Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), cách trung tâm Quy Nhơn gần 18km theo quốc lộ 19 (Ảnh: Google Maps).