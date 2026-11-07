Nằm giữa lòng thành phố Đà Nẵng, công trình “Chiếc nhẫn hòa bình” tại Công viên 29 tháng 3 đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn cảnh quan và không gian văn hóa mới của thành phố. Đây là hạng mục nổi bật trong dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 tháng 3 với tổng mức đầu tư gần 673 tỷ đồng.

Với diện tích xây dựng gần 4.000m2, gồm 2 tầng và chiều cao hơn 10m tính từ mặt sân đến đỉnh mái, “Chiếc nhẫn hòa bình” gây ấn tượng bởi quy mô rộng lớn. Diện tích xây dựng của công trình tương đương nửa mặt sân bóng đá 11 người.

Hệ thống cột bê tông thẳng đứng được bố trí nối tiếp theo đường cong của mái vòm, tạo nên những nhịp kiến trúc mềm mại, đan xen giữa các khoảng mở.

Những lối đi bộ bên trong công trình mở ra tầm nhìn hướng về mặt hồ, tạo sự kết nối giữa kiến trúc và thiên nhiên. Từ đây, người dân và du khách có thể vừa tản bộ, vừa ngắm nhìn không gian xanh vốn đã gắn bó với đời sống, ký ức của nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng.

Nằm ở khu vực trung tâm “Chiếc nhẫn hòa bình” là sàn nhạc nước có diện tích gần 1.300m2. Với quy mô lớn hơn gấp đôi sàn nhạc nước tại Quảng trường 29 tháng 3 (gần 600m2), công trình này trở thành sàn nhạc nước có diện tích lớn nhất Đà Nẵng hiện nay.

Hệ thống nhạc nước được trang bị công nghệ điều khiển thông minh, cho phép lập trình các tiết mục kết hợp giữa âm nhạc, chuyển động của dòng nước và hiệu ứng ánh sáng. Trong ảnh là tạo hình trái tim của một bộ đầu phun nghệ thuật.

"Hiện sân khấu nhạc nước đang được vận hành thử nghiệm. Có 10 bản nhạc nước đã được chạy thử trong hơn 20 ngày, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách", ông Trương Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng công trình, cho biết.

Tại phòng kỹ thuật, các thiết bị camera giám sát và hệ thống điều khiển sân khấu nhạc nước được kiểm tra, vận hành thử, bảo đảm các hạng mục hoạt động đồng bộ.

Bên trong “Chiếc nhẫn hòa bình”, các cầu thang xoắn ốc được bố trí kết nối những tầng không gian, tạo điểm nhấn độc đáo cho kiến trúc.

Các khu vực dừng chân bên trong công trình được lắp đặt hệ thống điều hòa âm trần và đèn chiếu sáng. Không gian này được hoàn thiện để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ngắm cảnh và các hoạt động phù hợp với công năng sử dụng sau khi được bàn giao.

Bến thuyền kết hợp không gian ngắm cảnh vươn ra mặt hồ. Thiết kế mở hướng về mặt nước, tạo thêm điểm dừng chân để người dân, du khách thư giãn, chụp ảnh và tận hưởng cảnh quan công viên.

Dự án còn cải tạo, bổ sung nhiều tiện ích phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Các khu vực sân bóng rổ, sân tập thể dục và hệ thống cây xanh đang được hoàn thiện.

Công viên 29 tháng 3 nằm giữa ba tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Thanh Khê. Đây là công viên lớn nhất trung tâm Đà Nẵng.

Ông Trương Quốc Dũng cho biết dự án đang được kiểm tra, nghiệm thu từng hạng mục, dự kiến trong tháng 11 sẽ bàn giao cho phường Thanh Khê đưa vào vận hành công trình.

Vị trí của Công viên 29 tháng 3 (Ảnh: Google Maps).