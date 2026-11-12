Ngày 12/11, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An, cho biết địa phương đã phát đi thông báo tìm thân nhân trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Thời điểm phát hiện, bé được quấn trong khăn màn trắng, đặt nằm trong chiếc giỏ nhựa. Trong giỏ có một số quần áo trẻ sơ sinh và thanh sữa bột, không có tín vật, thư từ của người thân để lại.

Bé trai bị bỏ rơi trên đồng vắng trong đêm (Ảnh: Thanh Tâm).

Bé trai nặng 3,3kg, không xác định được thời điểm sinh, cơ thể không có khuyết tật hay thương tích.

“Hiện chưa có thân nhân nào của cháu bé liên hệ, cung cấp thông tin. Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu thân nhân cháu bé không đến nhận, chính quyền địa phương sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định”, ông Nguyễn Văn Bắc thông tin.

Hiện cháu bé tạm thời được giao cho một phụ nữ ở địa phương chăm sóc, nuôi dưỡng.