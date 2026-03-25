Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm mảnh giấy “cháu không đủ khả năng nuôi”

Ngày 25/3, theo thông tin từ UBND xã Hưng Nguyên (Nghệ An), chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3h ngày 22/3, anh L.V.Đ. (trú xã Hưng Nguyên) tỉnh giấc khi nghe tiếng động cơ xe máy dừng trước cổng nhà. Một lát sau, chiếc xe rời đi, anh Đ. nghe tiếng trẻ o e nên dậy kiểm tra.

Anh Đ. phát hiện một bé trai khoảng 4 ngày tuổi, nặng 3kg, đặt trong giỏ nhựa đặt dưới gốc xoài trước cổng nhà. Bên trong giỏ còn có 2 bộ quần áo sơ sinh, 1 bình sữa, một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng kèm một mảnh giấy có nội dung “cháu không đủ khả năng nuôi em bé. Mong ai nhặt được em bé nuôi giúp cháu, cháu xin cảm ơn”.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên đã có mặt, lập biên bản xác nhận sự việc. Bé trai được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe và tạm thời giao anh Đ. cùng gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ người thân đến nhận.

Theo thông báo của UBND xã Hưng Nguyên, nếu quá 7 ngày kể từ ngày thông báo, không có người thân nào đến nhận, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước tiếp theo đối với trẻ bị bỏ rơi theo quy định.