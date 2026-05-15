Bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi tại phòng khám lúc rạng sáng

Chiều 15/5, UBND xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo tìm người thân cho một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin từ chính quyền, khoảng 4h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về một bé trai bị bỏ rơi tại phòng khám ở thôn Hùng Dũng, xã Đức Thọ.

Bé trai bị bỏ rơi (Ảnh: Đức Thọ).

Qua xác minh, bé trai khoảng 24-36 tháng tuổi, không có dấu hiệu xây xát, thể trạng tỉnh táo, không quấy khóc, có biểu hiện tìm mẹ. Cháu bé nặng khoảng 13,5kg, cao 80cm, mặc áo phông màu trắng và quần đùi màu đen.

UBND xã Đức Thọ đề nghị cha mẹ ruột hoặc người thân của cháu bé sớm đến liên hệ để làm thủ tục nhận lại con. Sau thời hạn 7 ngày, nếu không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định.