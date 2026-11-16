Ngày 16/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết khoảng 19h ngày 14/11, bà Nguyễn Thị Tám (SN 1980, ở xã Tân Thanh) phát hiện chiếc làn màu xanh để bên lề quốc lộ 2C, bên trong làn có một cháu bé sơ sinh được quấn trong chăn nhung màu đỏ, kèm một tờ giấy.

Cháu bé được lực lượng công an đưa tới cơ sở y tế để chăm sóc (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Bên trong tờ giấy có nội dung: “Tôi là mẹ đơn thân sinh cháu nhưng hoàn cảnh khó khăn không có khả năng nuôi con, ai nhặt được cháu hữu duyên nuôi cháu giúp tôi cho cháu có mái ấm, cháu sinh ngày 3/10 âm lịch”.

Bà Tám đã báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Thanh đã tiếp nhận, đưa cháu bé về điểm Trạm Tân Thanh, thuộc Trạm y tế xã Tân Thanh.

Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe cháu bé ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Cùng với việc phối hợp chăm sóc sức khỏe cho cháu bé, Công an xã Tân Thanh đang xác minh các thông tin liên quan; làm rõ địa điểm, thời gian và hoàn cảnh phát hiện cháu bé; xác minh thông tin về cha, mẹ và người thân của cháu.

Công an xã Tân Thanh đề nghị tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan đến cháu bé, cha, mẹ hoặc người thân của cháu, kịp thời cung cấp cho Công an xã Tân Thanh để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.