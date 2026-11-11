Ngày 11/11, Công an TP Cần Thơ cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã kịp thời hỗ trợ một bé trai 13 tuổi đạp xe từ TP HCM về Cần Thơ trong tình trạng đuối sức, giúp cháu bé về nhà an toàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 7/11. Tổ CSGT cụm Long Phú – Cù Lao Dung thuộc Trạm CSGT Mỹ Xuyên, Phòng CSGT Cần Thơ, trong lúc tuần tra kiểm soát tại Km 47+H9 trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu, đã phát hiện một bé trai đi xe đạp có biểu hiện kiệt sức.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa bé trai về nhà người thân an toàn (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Khi tổ công tác đến đoạn thuộc ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, bé trai này đã chủ động chạy đến chốt tuần tra, nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ đưa về nhà. Nhận thấy cháu bé có dấu hiệu mệt mỏi và lo âu, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, an ủi và đưa cháu về trụ sở Trạm CSGT Mỹ Xuyên.

Tại đây, cháu bé được các chiến sĩ chăm sóc tận tình, cung cấp nước uống, thức ăn và giúp rửa mặt để hồi phục sức khỏe.

Qua trò chuyện, cháu bé cho biết tên K. (13 tuổi), đang sống cùng cha mẹ tại TPHCM. Do giận dỗi cha mẹ, cháu K. đã tự ý đạp xe một mình từ 9h ngày 5/11, với ý định về quê ngoại ở khu vực An Thạnh Nam (xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ). Sau hơn 2 ngày di chuyển quãng đường dài hàng trăm km, cháu K. đã hoàn toàn kiệt sức.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã liên hệ với Công an xã Cù Lao Dung để phối hợp xác minh thông tin nhân thân và địa chỉ chính xác của gia đình cháu.

Sau khi xác minh đầy đủ và đảm bảo an toàn tuyệt đối, Tổ công tác đã sử dụng ô tô chuyên dụng để đưa cháu K. cùng chiếc xe đạp về bàn giao cho gia đình ông ngoại.

Cháu K. về nhà an toàn trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Ông ngoại cháu K. đã không giấu nổi sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến các cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Trạm CSGT Mỹ Xuyên vì hành động kịp thời và đầy tình người.