Bé gái Đắk Lắk mất tích hơn 2 tuần được tìm thấy ở miền Tây

Ngày 26/8, thông tin từ Công an xã Ea Ning (Đắk Lắk), đơn vị đã nhận tin từ Công an phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) về việc tìm thấy cháu N.T.T.N. (14 tuổi, trú thôn 8, xã Ea Ning).

Bé gái 14 tuổi được tìm thấy sau hơn 2 tuần mất tích (Ảnh: Trương Nguyễn).

N. được phát hiện trong một nhà dân trên địa bàn phường Đạo Thạnh vào ngày 25/8, hơn 2 tuần sau khi gia đình trình báo mất tích.

"Lý do N. có mặt ở miền Tây, cơ quan công an tại Đồng Tháp đang làm rõ. Người thân của N. cũng được mời xuống địa phương này để phối hợp giải quyết vì bé gái mới 14 tuổi", một nguồn tin cho hay.

Bà V.T.V. (mẹ N.) xác nhận bà nhận được tin báo về việc đã tìm thấy con gái. Ngay sau đó, bà đã bắt xe đến Đồng Tháp để làm thủ tục đón con về nhà. "Chúng tôi đang làm việc với công an nên chưa thông tin được việc vì sao con gái tôi lại ở miền Tây", bà nói.

Trước đó, khoảng 11h ngày 9/8, người thân của N. đã đến Công an xã Ea Ning trình báo việc con gái rời khỏi nhà, không rõ đi đâu. Công an xã sau đó phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo truy tìm người mất tích để hỗ trợ gia đình.

Trước khi rời khỏi nhà, N. để lại một lá thư viết tay nói rằng thấy ông bà, bố mẹ vất vả nên muốn xin nghỉ học để đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Do không thể liên lạc với con gái trong thời gian dài, người thân từng nghi ngờ em có thể bị người xấu dụ dỗ, lôi kéo rời khỏi địa phương.