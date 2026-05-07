Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở ngoài đồng tại TPHCM

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/5, trong lúc đi tập thể dục tại khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đồng, được quấn trong khăn và đặt trong chiếc rổ tre đan. Ngay sau đó, người dân kiểm tra và xác định bé là trẻ sơ sinh nữ, còn nguyên dây rốn.

Người dân đã đưa bé gái đến Trạm Y tế phường để được kiểm tra, chăm sóc, đồng thời trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Theo người dân, thời điểm được phát hiện, sức khỏe của bé ổn định.

Trong sáng cùng ngày, bé gái được bàn giao cho Khoa Sản, Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) để cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định.