Bé gái bị bỏ rơi đang điều trị viêm phổi, chưa tìm được người thân

Ngày 13/5, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, bệnh viện đang điều trị cho cháu bé bị bỏ rơi được người dân xóm An Hải, xã Bình Minh (Ninh Bình) phát hiện tối 5/5.

Bé gái bị mẹ bỏ rơi đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Phương Phương).

Bé gái được chuyển từ Trạm Y tế xã Bình Minh đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phổi, viêm tai giữa, viêm mũi và được chuyển đến Khoa Sơ sinh để điều trị.

Trước đó, bé gái sơ sinh này được phát hiện đặt trong chiếc làn nhựa màu đỏ để bên đường, người bọc trong khăn tã, kèm bình sữa cùng vài bộ quần áo.

Đặc biệt, mọi người phát hiện từ giấy ghi nội dung: "Con là sinh viên, do lầm lỡ, con sinh bé ra mà không thể nuôi được cháu. Con để cháu ở đây, hữu duyên ai nhận được cháu thì nuôi dạy cháu lên người giúp con. Con xin cảm ơn suốt đời".

Bức thư người mẹ trẻ để lại trong chiếc làn với lời nhắn gửi "mong người nhận được nuôi con nên người" (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nội dung người mẹ để lại cũng cho biết, cháu bé sinh lúc 11h20 ngày 2/5. Người mẹ trẻ tự sinh con ở phòng trọ nên cháu bé chưa được can thiệp y tế.

Sau nhiều ngày thông báo, chính quyền địa phương vẫn chưa tìm thấy người thân của cháu bé. Trạm Y tế xã Bình Minh đang được giao quản lý và chăm sóc cháu bé.