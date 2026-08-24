Bé gái 14 tuổi để lại thư "xin nghỉ học" rồi biệt tích hơn 2 tuần

Ngày 24/8, lãnh đạo UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) cho biết địa phương đã nắm được thông tin em Hoàng Thị Thanh Nhàn (14 tuổi, trú tại thôn 8, xã Ea Ning) rời nhà nhiều ngày qua và công an xã đã phát thông báo truy tìm người mất tích để hỗ trợ gia đình.

Công an xã Ea Ning ra thông báo truy tìm người mất tích đối với em Hoàng Thị Thanh Nhàn (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trước đó, khoảng 11h ngày 9/8, Công an xã Ea Ning nhận được trình báo của ông Hoàng Văn Điệp (36 tuổi, bố Nhàn) về việc con gái rời nhà, không rõ đi đâu. Công an xã Ea Ning sau đó phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tung tích của em.

Theo cơ quan công an, Nhàn cao khoảng 1,6m, nặng 50kg. Công an xã đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến bé gái, nhanh chóng cung cấp cho cơ quan chức năng.

Bà Vương Thị Vi (mẹ Nhàn) cho biết trước khi rời nhà, con gái bà để lại một lá thư viết tay. Trong thư, Nhàn nói về việc thấy ông bà, bố mẹ vất vả nên muốn xin nghỉ học để đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Theo bà Vi, từ khi Nhàn rời nhà đến nay, gia đình không nhận được một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ con nên rất lo lắng, rối bời. "Con tôi đã mua quần áo, sắm sách vở để chuẩn bị vào học lớp 8. Vì vậy, việc cháu nói xin nghỉ học là vô lý, chúng tôi nghi con gái đã bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo rời khỏi địa phương", người mẹ nói.

Bà Vi cho biết thêm Nhàn không nhanh nhẹn như bạn bè đồng trang lứa. Trước đó, em cũng không có biểu hiện bất thường hay dấu hiệu cho thấy sẽ bỏ đi.