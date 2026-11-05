Ngày 5/11, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), đã trực tiếp chủ trì buổi đối thoại với 15 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Khu tái định cư An Thới.

Sau khi được giải thích các quy định pháp luật, 7 hộ dân đã tự nguyện ký biên bản rút đơn khiếu nại ngay tại buổi làm việc.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, giải thích cụ thể từng quy định của pháp luật về đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Ảnh: Hoàng Dung).

Theo hồ sơ vụ việc, 15 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Khu tái định cư An Thới đã gửi đơn khiếu nại liên quan đến điều kiện xét cấp nền tái định cư, phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với vật kiến trúc và cây trồng trên đất.

Trước đó, UBND đặc khu Phú Quốc cùng các phòng, ban chuyên môn đã xem xét và ban hành văn bản trả lời theo quy định. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn tiếp tục khiếu nại.

Nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch, tổ công tác thanh tra tỉnh đã trực tiếp rà soát, xác minh độc lập toàn bộ hồ sơ.

Kết quả xác minh cho thấy cả 15 trường hợp đều không đủ điều kiện được cấp nền tái định cư, không có căn cứ pháp lý để nhận bồi thường bổ sung đối với vật kiến trúc và cây trồng theo quy định hiện hành.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời phân tích, giải thích cụ thể các quy định pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Lãnh đạo đặc khu nhấn mạnh việc áp dụng chính sách phải bảo đảm công bằng, đúng quy định pháp luật, không thể giải quyết sai quy định đối với những trường hợp không đủ điều kiện.

Bên cạnh việc làm rõ các quy định pháp lý, ông Khoa còn chia sẻ với người dân về tầm quan trọng của việc hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm, nhất là trong bối cảnh Phú Quốc đang tập trung chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo lãnh đạo đặc khu, sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng sẽ góp phần giúp các dự án hoàn thành đúng tiến độ, nâng cao vị thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của địa phương.

Với tinh thần đối thoại cầu thị, thấu tình đạt lý và thượng tôn pháp luật, ngay tại buổi làm việc, 7/15 hộ dân đã hiểu rõ các quy định, tự nguyện ký biên bản rút đơn khiếu nại và cam kết chấp hành phương án giải phóng mặt bằng của chính quyền.

Một trong 7 hộ dân ký biên bản làm việc, rút đơn khiếu nại (Ảnh: Hoàng Dung).

Đối với 8 hộ dân còn lại, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc giao các đơn vị chuyên môn tiếp tục vận động, giải thích, đồng thời hoàn thiện thủ tục giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự, quy định pháp luật.