Bạt quả núi có nhiều vết nứt toác để “giải cứu” tuyến đường huyết mạch

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế, cho biết đơn vị đã lập dự án khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông tại tỉnh lộ 14B (đi qua địa bàn xã Long Quảng), với tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng.

Theo ông Diễn, do mức độ phức tạp của cung sạt trượt tại quả núi phía trên km34+800 tỉnh lộ 14B, Sở Xây dựng thành phố Huế đã phải thuê tư vấn độc lập để khảo sát, đo vẽ và đề xuất phương án xử lý triệt để. Qua khoan thăm dò khảo sát địa chất, cơ quan chức năng ghi nhận đây không phải sạt lở bình thường mà tạo lớp nứt dài, gần một nửa quả núi đã bị sạt trượt.

Nửa quả núi có nhiều vết nứt toác, sạt trượt nghiêm trọng (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Diễn cho biết với mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nếu chỉ làm bờ kè thông thường sẽ không đảm bảo lâu dài, hoàn toàn có thể tái diễn tình trạng sạt lở, đất đá trôi xuống bên dưới khi xảy ra mưa lớn.

Theo phương án được phê duyệt, sau khi hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng, các đơn vị thi công sẽ xử lý toàn bộ phần đất đã bị sạt lở, bạt núi, hạ thấp cao độ cho tới cung trượt, sau đó mới xây dựng mái taluy, hệ thống thu gom nước mưa, chống xói mòn. Sở Xây dựng thành phố Huế phấn đấu khắc phục xong điểm sạt lở nêu trên trước mùa mưa bão sắp tới.

Trước đó, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ lớn kéo dài hồi cuối năm 2025, trên địa bàn xã miền núi Long Quảng, thành phố Huế có nhiều điểm bị sạt lở, trong đó nghiêm trọng nhất đoạn km34+800 trên tuyến tỉnh lộ 14B. Đây là tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm xã Long Quảng, thời điểm bị sạt lở toàn bộ địa phương này gần như bị cô lập.

Tỉnh lộ 14B là tuyến đường huyết mạch nối xã Long Quảng với xã Khe Tre, trung tâm huyện Nam Đông cũ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở tại đoạn đường nêu trên bắt đầu xảy ra từ ngày 29/10/2025. Quả đồi cao phía trên xuất hiện các rãnh nứt kéo dài, gây sạt trượt khiến khối lượng lớn đất đá trôi xuống chặn ngang tuyến đường. Hiện nay, mối nguy hiểm từ quả núi sạt trượt vẫn đe dọa các hộ dân sống cạnh đó và người đi đường.

Lãnh đạo UBND xã Long Quảng cho biết địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục sạt lở đất tại tỉnh lộ 14B theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Chủ tịch UBND xã Long Quảng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp Sở Xây dựng thành phố Huế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 làm việc với người dân ở các thôn A Chiếu, A Dài, Ga Hin liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Đoạn đường từng bị phong tỏa do đất đá từ vị trí sạt lở phía trên tràn xuống (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Lê Vũ Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 thành phố Huế, cho biết qua rà soát thực tế tại điểm sạt lở km34+800 trên tỉnh lộ 14B, có 12 hộ dân bị ảnh hưởng, với diện tích thu hồi hơn 15.000m2, phần lớn là đất sản xuất.

Đến nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 đã hoàn thành đo đạc, kiểm kê, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và điều kiện bồi thường, trình UBND xã Long Quảng xem xét, ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện các bước tiếp theo.