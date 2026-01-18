Bạt núi mở rộng đường tránh vị trí cầu bị xô nghiêng trên đỉnh Trường Sơn

Ông Trần Quang Thanh, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết sự cố cầu cạn tại km396+050 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã A Lưới 5, thành phố Huế, bị xô nghiêng trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025 đến nay chưa được khắc phục.

Đơn vị quản lý đã cho bạt núi, mở rộng đường tránh phục vụ việc đi lại của người dân được an toàn hơn.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Huế thời điểm mới bị xô nghiêng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Thanh, cơ quan chức năng đang nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, kể cả địa chấn, nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất để khắc phục, sửa chữa cầu bị hư hỏng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các đơn vị duy tu, bảo dưỡng đang tập trung nhân lực, máy móc làm bờ kè gia cố, khắc phục triệt để các điểm bị sạt lở taluy âm, taluy dương dọc tuyến, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Như Dân trí đã đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 12 và đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài từ ngày 22/10 đến 2/11/2025, cầu cạn tại km396+50 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã A Lưới 5, thành phố Huế, bị hư hỏng nghiêm trọng.

Các lực lượng thi công bạt núi để mở rộng đường tránh tại vị trí cầu bị xô nghiêng (Ảnh: Đơn vị duy tu cung cấp).

Trụ T1 của cầu bị nghiêng xuống phía hạ lưu khoảng 70cm theo phương ngang và 80cm theo phương đứng, gây mất ổn định kết cấu, không đảm bảo an toàn khai thác.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài, sườn núi phía thượng lưu bị sụt trượt mạnh, tác động trực tiếp đến trụ cầu.

Ngày 5/11/2025, Bộ Xây dựng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực cầu cạn nêu trên.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Các công nhân đang nỗ lực gia cố những điểm sạt lở taluy âm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Huế (Ảnh: Đơn vị duy tu cung cấp).

Sau khi xảy ra sự cố cầu bị xô nghiêng và sạt lở khiến đường Hồ Chí Minh đoạn từ thành phố Huế vào Đà Nẵng bị tê liệt, đơn vị duy tu, bảo dưỡng đã huy động máy móc, nhân lực để khắc phục hậu quả thiên tai, mở đường tạm, giúp thông tuyến trở lại.