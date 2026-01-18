Bạt núi mở rộng đường tránh vị trí cầu bị xô nghiêng trên đỉnh Trường Sơn
(Dân trí) - Đơn vị quản lý đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thành phố Huế, đã cho mở rộng đường tránh tại vị trí cẩu cạn bị xô nghiêng do ảnh hưởng của mưa lũ cuối năm 2025.
Ông Trần Quang Thanh, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết sự cố cầu cạn tại km396+050 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã A Lưới 5, thành phố Huế, bị xô nghiêng trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025 đến nay chưa được khắc phục.
Đơn vị quản lý đã cho bạt núi, mở rộng đường tránh phục vụ việc đi lại của người dân được an toàn hơn.
Theo ông Thanh, cơ quan chức năng đang nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, kể cả địa chấn, nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất để khắc phục, sửa chữa cầu bị hư hỏng trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, các đơn vị duy tu, bảo dưỡng đang tập trung nhân lực, máy móc làm bờ kè gia cố, khắc phục triệt để các điểm bị sạt lở taluy âm, taluy dương dọc tuyến, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Như Dân trí đã đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 12 và đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài từ ngày 22/10 đến 2/11/2025, cầu cạn tại km396+50 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã A Lưới 5, thành phố Huế, bị hư hỏng nghiêm trọng.
Trụ T1 của cầu bị nghiêng xuống phía hạ lưu khoảng 70cm theo phương ngang và 80cm theo phương đứng, gây mất ổn định kết cấu, không đảm bảo an toàn khai thác.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài, sườn núi phía thượng lưu bị sụt trượt mạnh, tác động trực tiếp đến trụ cầu.
Ngày 5/11/2025, Bộ Xây dựng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực cầu cạn nêu trên.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.
Sau khi xảy ra sự cố cầu bị xô nghiêng và sạt lở khiến đường Hồ Chí Minh đoạn từ thành phố Huế vào Đà Nẵng bị tê liệt, đơn vị duy tu, bảo dưỡng đã huy động máy móc, nhân lực để khắc phục hậu quả thiên tai, mở đường tạm, giúp thông tuyến trở lại.
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Huế dài gần 99km, chạy dọc sườn phía Tây dãy Trường Sơn, có vai trò hết sức quan trọng, giúp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Huế nằm trong hệ thống di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng năm 2019.