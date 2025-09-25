Bão Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 10h ngày 25/9, bão Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cho hay, lúc 7h cùng ngày, bão đã giảm xuống cấp 8, giật cấp 10, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km về phía Đông. Trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh trưa nay.

Bão Ragasa sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào Quảng Ninh trưa 25/9 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-3m, biển động mạnh.

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.

Dự báo từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Nguy cơ ngập úng đô thị.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo từ ngày 25/9 đến 27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã đỉnh lũ báo động 1-2, có sông trên báo động 2.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.