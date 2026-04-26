Bảo hiểm chi trả bồi thường "nhỏ giọt", tỉnh đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo

UBND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường thiệt hại do thiên tai trong năm 2025 cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo hiểm và chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Tuy nhiên đến nay, việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại mới chỉ được thực hiện một phần, chưa đáp ứng nhu cầu khắc phục hậu quả.

Nhà xưởng của nhiều doanh nghiệp ở Gia Lai tan hoang sau Kalmaegi (bão số 13) năm 2025 (Ảnh: Doãn Công).

Nguyên nhân chậm trễ được xác định là do chưa thống nhất về giá trị thiệt hại giữa doanh nghiệp và phía bảo hiểm. Bên cạnh đó, nhiều hồ sơ vẫn đang trong quá trình rà soát, hoàn thiện theo quy định.

Báo cáo từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai cho thấy có 13 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm tại 7 công ty khác nhau. Tổng giá trị thiệt hại các doanh nghiệp đề nghị bồi thường do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13, xảy ra tháng 11/2025) là hơn 102 tỷ đồng.

Có 2 doanh nghiệp đạt thỏa thuận bồi thường với phía bảo hiểm, tổng giá trị gần 3,7 tỷ đồng, giảm hơn 2,8 tỷ đồng so với đề nghị. Tuy nhiên, thời điểm này, các doanh nghiệp mới chỉ được công ty bảo hiểm chi trả gần một nửa số tiền bồi thường.

Đối với 11 doanh nghiệp còn lại đã được chi trả 19 tỷ đồng trên tổng số 96 tỷ đồng đề nghị, phần còn lại vẫn đang “treo” do chưa thống nhất được với các công ty bảo hiểm về giá trị thiệt hại.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc các đơn vị bảo hiểm chậm chi trả bồi thường đã ảnh hưởng đến tiến độ khôi phục sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau thiên tai.

Tại báo cáo này, UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm, qua đó kịp thời chấn chỉnh các trường hợp chậm trễ, kéo dài, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Địa phương cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá trị thiệt hại và quy trình giải quyết bồi thường, tạo điều kiện cho các bên thống nhất, đẩy nhanh việc chi trả.