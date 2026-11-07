Nội dung này được đề cập khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 353 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Với nghị quyết này, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách Nhà nước, quản lý hiệu quả nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, Chính phủ chỉ đạo cần kiểm soát CPI bình quân cả năm trong khoảng 4,5%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo yêu cầu của Chính phủ, các cơ quan cần rà soát yếu tố tăng giá theo ngành, địa bàn, nhất là hàng hóa thiết yếu, có nhu cầu lớn dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán để có giải pháp kiềm chế lạm phát, không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Chính phủ cũng lưu ý cần chủ động xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không để gián đoạn nguồn cung; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Bên cạnh nhiệm vụ đẩy nhanh hoàn thiện vị trí việc làm, đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031, Chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là năng lực thực thi tại cơ sở; gắn trách nhiệm với tiến độ, chất lượng, kết quả công việc; khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chính phủ cũng nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026; đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở cho công nhân, người lao động, xây dựng trường học tại các xã biên giới; khắc phục tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương báo cáo Thủ tướng dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và các vấn đề có liên quan trước ngày 10/11; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) trước ngày 15 /11.

Bộ Y tế cũng cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong cơ chế mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc; xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ Giáo dục được giao tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả; Triển khai xây dựng, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với từng cấp học.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động.

Bộ cũng được giao hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; trình Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích tự nhiên của 3.321 đơn vị hành chính cấp xã và nghị quyết phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được giao cho Bộ Nội vụ là phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương trong việc đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031; tổng hợp phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của các bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Cùng với đó, Bộ cần hoàn thành báo cáo về quy định khung đối với danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức trước 30/11, hướng dẫn thống nhất các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng vị trí việc làm; trình Ban Chỉ đạo xem xét, gửi Ban Tổ chức Trung ương.